Firman convenios por $50 millones para el mantenimiento de caminos rurales Locales 03 de marzo de 2021 Redacción Por “Volcar estos recursos es acompañar una fuerte decisión: la de fortalecer a nuestros pueblos y ciudades en toda la provincia”, sostuvo el gobernador Perotti.

FOTO SCS CAMINOS LECHEROS. Perotti ofrece un mensaje durante el acto realizado en Tacural en el que participó el ministro Costamagna y presidentes comunales.

En el marco del programa “Caminos de la Ruralidad”, el gobernador Omar Perotti firmó este martes convenios en la localidad de Tacural para otorgar aportes no reintegrables destinados al mantenimiento de caminos de la cuenca lechera santafesina. En una primera etapa, la Provincia transferirá 20 millones de pesos a esa comuna para el mantenimiento o desarrollo de 15 kilómetros; 22 millones de pesos para la comuna de Ataliva para otros 15 kilómetros; y 8 millones de pesos a la comuna de Bella Italia, para 10 kilómetros.

“Volcar estos recursos para el mejoramiento de caminos rurales acompaña una fuerte decisión: la de fortalecer a nuestros pueblos y ciudades en toda la provincia”, afirmó Perotti. Y amplió: “Nosotros creemos en la descentralización. Creemos que la decisión de transferir recursos tiene que estar puesta en cada uno de nuestros pueblos, desde el más pequeño hasta la ciudad más grande, cerca del control de la gente. Si nosotros tenemos la oportunidad de ir fortaleciendo cada una de esas comunidades, vamos a equilibrar poblacionalmente nuestra provincia. Y se equilibra cuando nadie tiene que irse del lugar; y nadie se va del lugar cuando hay oportunidades”.

En ese sentido, observó que “esas oportunidades requieren inversiones y el acompañamiento del Estado en sus distintas dimensiones: el local, el provincial y el nacional. Y de acuerdo a la magnitud de la obra, cada uno, sumando esfuerzos. Allí es donde hay que reorientar y esa es la decisión de la descentralización: la transferencia de los recursos”.

“Una inversión en un pueblo alejado, en el campo, significa arraigo. Y esa es una muy buena noticia para Tacural y el norte, donde se producen más migraciones. Y también lo es para Rosario y la ciudad de Santa Fe, porque quien no puede quedarse en su terreno, debe migrar a las grandes ciudades”, afirmó el gobernador.

Asimismo, consideró que “uno de los elementos centrales y generadores de riqueza es nuestra producción agropecuaria, nuestra producción agroindustrial, y nosotros tenemos allí una fortaleza. La combinación del campo, de nuestra industria, de la prestación de los servicios, del turismo mismo, que nos ha abierto una posibilidad, porque creemos profundamente que allí la provincia ha regalado durante muchos años la posibilidad de que el turismo sirva para cada una de nuestras regiones”.

Sobre las transferencias dispuestas, dijo que “son los primeros 50 millones”, al tiempo que adelantó que “mañana vamos a estar en Gálvez, en otra actividad vinculada a los caminos rurales; después vamos a seguir con más actividades en los campos de los departamentos Castellanos y Las Colonias”.



“UN VIEJO ANHELO”

Presente en el acto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, al explicar los alcances del programa, señaló que “es un viejo anhelo; y lo que hoy comienza tiene que ver con toda la provincia de Santa Fe, fundamentalmente con los productores, con la educación y las escuelas rurales, con las familias que viven en el campo”.

En total, detalló el funcionario, “entre los tres proyectos (Ataliva-Galisteo, Bella Italia y Tacural) suman unos 40 kilómetros de caminos mejorados, que contextualizan a 100 empresas vinculadas a la ganadería, a la producción y a la lechería; son 35 tambos que sacan 100 mil litros por día”.

En este sentido, indicó que “queda mucho por hacer en caminos, en conectividad, pero estamos trabajando fuerte. Es un apoyo a la producción y algo que nos pedían en cada lugar que íbamos, porque tiene que ver con el arraigo, la familia, la producción y la educación”.

A su turno, el senador provincial, Alcides Calvo, señaló que “con Omar (Perotti) y muchos presidentes comunales y productores teníamos esta cuenta pendiente; todavía no la saldamos, pero estoy sumamente convencido de que la vamos a saldar con este programa. Hoy tenemos un camino fijo por recorrer, porque tenemos la vivencia de que esto es muy necesario”.

Por su parte, el presidente comunal de Tacural, Adrián José Sola, agradeció al gobernador “por elegir” a esa comuna “para el lanzamiento del programa Caminos de la Ruralidad. Segundo, porque acá están todas las partes involucradas: la provincia y la comuna, que va a prestar lo que es el servicio de maquinarias y los productores, que con sus recursos también van a aportar para el mantenimiento de la red vial”.

Finalmente, el titular del campo donde se realizó la ceremonia, Jorge Delbino, expresó su “gusto de recibir a las autoridades”, y manifestó que el hecho de que “estén aquí, en el lugar donde se produce y se trabaja, es un orgullo para nosotros, los productores”. En sintonía, su esposa, Sonia Marchisio, al hablar a los presentes, recordó que “este campo tiene mucha historia. Aquí se asentó mi bisabuelo, José Domingo Marchisio, que vino de Turín, Italia, con su hermano, para hacer la América, como se decía antes”, graficó.

Del acto participaron también el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano; presidentes comunales de la región; el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann; el asesor ministerial del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, y Hábitat, Daniel Ricotti; y representantes de sociedades rurales y de las cooperativas de Tambo y Electricidad de Tacural.

De la actividad participaron también el intendente de la ciudad de Sunchales, Gonzalo Toselli, y el Jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez.