El Concejo se prepara para la apertura del año legislativo Locales 03 de marzo de 2021 Redacción Por Los concejales de los diferentes bloques diagraman su año legislativo desde distintos lugares, en medio de un año que será electoral y en el que se renovarán cinco de las diez bancas. En tanto aguardan el mensaje del intendente Castellano para conocer los ejes que planteará para este 2021.

FOTO PRENSA CONCEJO DE REGRESO. Los concejales durante la reunión de Comisión del lunes último.

En la previa de la inauguración del año legislativo que se concretará mañana y aguardando los lineamientos que el intendente Luis Castellano planteará en el discurso en el recinto, el concejal oficialista Juan Senn, señaló: “Estamos a pocos días de recibir al Intendente para dar inicio formal al período ordinario de sesiones en el Concejo. Es importante que Luis pueda hacer un balance de todo lo que se hizo hasta el momento y que nos brinde un detalle de cómo vamos a seguir. De esa forma vamos a poder generar los consensos y las normas necesarias para que llevemos soluciones a todos los sectores de la sociedad”.

“Por mi parte voy a centrarme en la obra pública, en la generación genuina de empleo y en seguir generando más programas que me permitan estar cerca de los vecinos, escuchando de primera mano cada realidad. Tal como lo venimos haciendo desde hace años con Nahuel. También voy a seguir acompañando al Gobernador Omar Perotti y al senador nacional Roberto Mirabella, para que nuevas y más políticas públicas lleguen a nuestra ciudad”, dijo el concejal del PJ.

A su turno, Alejandra Sagardoy, concejal radical que integra el bloque de Cambiemos, analizó: “El 2021 será un año particularmente movilizante para mí que estaré transitando la última etapa de mi mandato como concejal, el cual he alcanzado gracias a los vecinos de Rafaela que han confiado su voto en mi persona. Desde el bloque de Cambiemos-UCR, al cual represento, seguiré trabajando comprometida con lo que los rafaelinos nos demandan para poder construir una ciudad con el mayor bienestar posible para todos”.

“Cada sector de la ciudad tiene sus necesidades particulares a las cuales atender y somos precisamente los concejales quienes tenemos la responsabilidad de gestionar las soluciones a sus problemas. Por otra parte, continuaré centrándome principalmente en la generación de proyectos que resguarden los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las personas con discapacidad y desarrollando propuestas que nos permitan a las mujeres ganar espacios de poder tanto en el sector público como en el privado, conquistar nuestros derechos, que durante tanto tiempo nos han sido relegados, buscando lograr la tan preciada igualdad que resuena en muchos discursos políticos pero que en la realidad no se evidencia”, sostuvo Sagardoy.

La edil de la oposición contó que “durante 2020 junto a mi equipo, abordamos en profundidad la problemática de la violencia de género buscando tender lazos con el trabajo realizado desde la Oficina de Género del Municipio para hacer foco en las necesidades puntuales en nuestra ciudad, éste será uno de los ejes principales que continuará marcando mi recorrido legislativo en 2021. Luego de un 2020 desafiante para quienes hacemos política y ejercemos cargos públicos, espero que junto al Intendente podamos seguir trabajando por el bien de los vecinos, sobre la base del diálogo y el consenso. Porque si de algo estoy convencida es de que sin acuerdos, sin respeto y sin construcción para el bien común, no hay salida posible a los problemas de la ciudad. Tenemos que trabajar siempre bajo la consigna, que debemos legislar y gestionar los recursos de los rafaelinos con responsabilidad, transparencia y generando los cambios que sean necesarios para que podamos vivir mejor hoy y garantizar un futuro prometedor y con oportunidades para todos”, concluyó Sagardoy.