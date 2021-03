La Provincia inicia este jueves la vacunación a los docentes Locales 03 de marzo de 2021 Redacción Por Primero será a las personas que trabajan en el nivel inicial, 1º, 2º, 3º grado, y en escuelas especiales, tras el reciente arribo de 37.800 primeras dosis de Sinopharm.

FOTO J. BARRERA EN EL HOSPITAL. Familiares de adultos mayores elogiaron el funcionamiento del vacunatorio.

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, informó que este jueves comienza el operativo de vacunación a docentes y no docentes en las cinco regiones de Salud, luego de la llegada de 37.800 dosis de Sinopharm, que fueron enviadas ayer por e Gobierno nacional.

De este modo, en las regiones de Salud Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista ya están dispuestos los lugares y la logística necesaria para inocular, en una primera etapa, a docentes de escuelas públicas y privadas que se desempeñan en el nivel inicial, 1º, 2º, 3º grado, y en escuelas especiales; según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.

En el caso de Rafaela, el operativo se centralizará en el vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré" donde desde el lunes pasado se aplican las dosis a los adultos mayores de 80 y 90 años.

En toda la provincia son cerca de 85 mil los docentes y no docentes. Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, destacó que “los lugares donde se vacunará a los trabajadores de la educación son: el Galpón 13 de Rosario; en los hospitales de Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela; y en el Centro de Educación Física 29 (CEF 29) de Santa Fe”.

En otro orden, Martorano explicó que la vacuna Sinopharm “tiene la ventaja que no requiere ser conservada a temperaturas bajo cero, sino entre los 2 y 8 grados centígrados, lo que facilita su distribución y aplicación”. Precisó, además, “que se compone de dos dosis, con un intervalo mínimo de 28 días de aplicación entre una y otra, y que está indicada para personas de 18 a 59 años”.

La semana pasada, el Ministerio de Educación nacional anunció el inicio del registro online de vacunación contra el Covid 19 para el personal de los establecimientos educativos. Por resolución del Consejo Federal de Educación, se estableció un esquema escalonado de vacunación: un primer grupo de personal de dirección y gestión; supervisores e inspectores; docentes frente a alumnos y alumnas de nivel Inicial; de los primeros tres años de la primaria y de educación especial.

Después les siguen personal de apoyo a la enseñanza y personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios. Luego docentes frente a alumnos y alumnas de 4º a 7º de primaria; docentes frente a alumnos y alumnas de secundario; y de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional. Finalmente, un quinto grupo está conformado por docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.

Si bien el Ministerio de Salud de la Provincia había anticipado que la vacunación a los docentes santafesinos comenzaría este miércoles, las 37.800 dosis enviadas por el Gobierno nacional llegaron recién ayer después del mediodía lo que obligó a posponer un día el operativo. El secretario de Salud, Jorge Prieto, fue el encargado de hacer el anuncio ayer cuando reconoció que la demora en el arribo de las vacunas no dejaba otro remedio que retrasar un día el inicio de la inmunización a los trabajadores de la educación.



ADULTOS MAYORES

Con una aceitada coordinación, la campaña de vacunación de los adultos mayores prosiguió ayer en el Hospital de Rafaela. Múltiples elogios comenzaron a compartirse en redes sociales y también en el mismo vacunatorio donde familiares que acompañan a los abuelos no podían creer la rapidez del trámite.

"Estuvimos un minuto, mi madre ni se tuvo que bajar del auto. Abrió la puerta, confirmaron la identidad, pincharon el brazo y nos fuimos. Todo muy bien organizado" dijo un hombre que llevó alrededor del mediodía a su madre Norma, de 83 años.

"Esto parece un vacunatorio europeo, funciona muy bien. Si bien el lunes hubo algunas demoras, este martes todo fluyó con gran agilidad. Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo", dijo una mujer que acompañó a su "nona" para vacunarse contra el Covid.

Quizás por eso al final del martes, la Municipalidad de Rafaela compartió en sus redes sociales un emotivo video en los que se muestra a los abuelos recibiendo la vacuna que los protegerá del virus (quienes se impresionan por tanto pinchazos deberían abstenerse de verlo, aunque la imagen de los adultos mayores es premio suficiente).