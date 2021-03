"Queremos saber a dónde está el crédito", preguntó Katopodis Nacionales 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina "seguro que no está en hospitales, rutas y cloacas" y respaldó la denuncia del presidente Alberto Fernández sobre la presunta "defraudación" del macrismo con ese dinero.

"Es importante que el Presidente en una Asamblea Legislativa ponga este tema como una prioridad y marque el camino que él propone, que es una denuncia ante la Justicia y el planteo de una investigación con un tipo penal muy claro que es la defraudación y la malversación de los fondos públicos", dijo Katopodis.

El funcionario afirmó que la denuncia que impulsa Fernández es ni más ni menos para saber "qué pasó" y "dónde están" los más de 44.000 millones de dólares que desembolsó el Fondo Monetario Internacional en la Argentina en un año, entre 2018 y 2019.

"No sabemos a dónde fueron a parar (los dólares) porque así como entraron se fueron. Y lo que quiere saber el Presidente es si hubo responsabilidades en semejante defraudación", afirmó el funcionario.

Katopodis aclaró que impulsar la querella criminal contra funcionarios del macrismo no fue una decisión de última hora, sino que el Presidente Fernández y su gabinete lo venían trabajando desde hace varios meses, hasta que llegaron a la "decisión muy firme" de avanzar con una denuncia ante la Justicia.