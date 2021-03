Patricia Bullrich pidió que "respeten la Constitución" Nacionales 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA PATRICIA BULLRICH. Salió al cruce de "Wado".

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió al cruce del ministro Eduardo "Wado" de Pedro y el senador Oscar Parrilli, a quienes mandó a leer y "respetar la Constitución", en el marco de la iniciativa del oficialismo de impulsar un control a la Justicia a través del Congreso.

"Ministro De Pedro y senador Parrilli: están superando todos los límites. Lean y respeten la Constitución. Estamos cansados de las actitudes patoteriles. No vamos a permitir que se lleven por delante la República", subrayó la ex ministra de Seguridad.

Bullrich se expresó así en su cuenta de la red social Twitter, donde replicó las declaraciones del senador del Frente de Todos sobre la creación de una comisión bicameral para controlar a los jueces.

Además, publicó una captura de pantalla de los dichos de De Pedro, quien ayer advirtió que la Justicia debe "transformarse o se va".



MARIO NEGRI

Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio calificaron como "inaceptable" la idea del oficialismo de crear una comisión bicameral que investigue al Poder Judicial y sostuvieron que sería una "caza de brujas", porque esa función ya la cumple el Consejo de la Magistratura.

La iniciativa fue anunciada por el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, quien subrayó que fue lo que sugirió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

"Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo se quiere atribuir facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento", evaluó Mario Negri, en su carácter de jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio.

Tras calificar la iniciativa a través de Twitter como "una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales", el diputado opositor sentenció: "Inaceptable, no pasarán".