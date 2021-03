La dura advertencia del ministro De Pedro Nacionales 03 de marzo de 2021 Redacción Por NUEVO ATAQUE CONTRA LA JUSTICIA

FOTO NA WADO DE PEDRO. Dijo que si la Justicia no escucha los reclamos "se va".

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó que el Poder Judicial "tiene que escuchar" los reclamos de la sociedad y "transformarse", al tiempo que advirtió que si eso no sucede "se va".

"Me parece que hay que mirar los hechos, recordar los nombres, hacer una reflexión sobre qué significa transformar un hecho tan injusto que sucede en la sociedad, para convertirlo en una política de Estado. El Poder Judicial tiene que escuchar que llegó la hora: o se transforma o se va", recalcó el funcionario nacional.

De Pedro se expresó así al participar del acto en el que se anunció la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad.

En ese marco, el ministro del Interior se refirió a las fallas de la Justicia en las denuncias de violencia de género.

"Tenemos que seguir ganando la calle, es el lugar donde podemos coordinar el reclamo con las políticas públicas, el reclamo con la implementación de las reformas estructurales en el Poder Judicial", subrayó De Pedro.

A su entender, hay "muchísimos casos en los que algún actor del Poder Judicial o de Seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios".

El funcionario nacional consideró que hay un reclamo para conseguir una Justicia con más "participación" e "igualdad".

"Retomando el discurso del Presidente, entendemos que parte de los femicidios tienen antecedentes en el Poder Judicial. Necesitamos que el Poder Judicial comprenda el flagelo y atienda a las víctimas", sostuvo De Pedro en declaraciones a la prensa.

El ministro avaló lo que dijo Alberto Fernández este lunes ante la Asamblea Legislativa, cuando lanzó duras críticas al Poder Judicial y pidió al Congreso que ejerza un control institucional sobre los magistrados.



OSCAR PARRILLI

El senador Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo en referencia al discurso de Alberto Fernández que el Presidente "pidió una comisión bicameral", de diputados y senadores, "que investigue a la Justicia".

"El discurso del Presidente me satisfizo plenamente. Abordó problemas que tiene la Argentina con toda realidad", dijo Parrilli.

El senador afirmó: "Como consecuencia del macrismo, en la Justicia tenemos estas fallas estructurales que le complican la vida al ciudadano común".