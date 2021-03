Campazzo no pudo jugar por ser contacto estrecho

A pesar de que Facundo Campazzo dio negativo de Covid en los dos hisopados que le hicieron, por contacto estrecho, y de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos por la NBA, no pudo participar del encuentro ante los Bulls anoche, ya que se encuentra aislado.

"Aclaramos rápidamente la situación de Facu, para aportar claridad sobre el tema. Esta mañana fue aislado por el cuerpo médico de la franquicia por contacto estrecho. No está contagiado, no tiene COVID. Los dos hisopados que le hicieron dieron negativo", informó Team Facu, el equipo de prensa oficial del argentino.

Los Nuggets vienen de una cómoda victoria ante Oklahoma, partido en el que Campazzo totalizó 9 puntos, 1 asistencia, 2 rebotes y 3 robos.



GANO BERAZATEGUI

Berazategui fue mucho más que Los Indios y triunfó 86-58, en uno de los partidos correspondientes a la jornada de la Liga Nacional Femenina de básquetbol que se llevó a cabo el domingo. Cabañez fue la goleadora de las ganadoras con 18 puntos, mientras que la rafaelina Candela Gentinetta sumó 13 unidades, siendo una de las jugadoras destacadas.

Vélez es el puntero con un récord de 5 victorias y 1 derrota, mientras que Obras tiene 4-1; Quimsa 3-1; Berazategui y Rocamora 4-2; Unión Florida 3-2, en los primeros puestos.



MAINOLDI EN QUIMSA

Quimsa de Santiago del Estero, reciente campeón del Final Four del Super 20 de la Liga Nacional (LNB), acordó el retorno del ala pivote Leonardo Mainoldi, a la vez que emprendió vuelo hacia Chile, donde jugará desde el jueves la segunda ventana de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA).

La entidad santiagueña se aseguró el regreso del santafesino, de 35 años, que estuvo jugando para Trouville de Uruguay hasta la semana pasada, en el marco de la derrota en la final ante el campeón Aguada (1-3).

Quimsa, que reúne tres puntos en el grupo B producto de un triunfo y una derrota, se enfrentará el jueves, a las 19.10 al local Universidad de Concepción, que cierra la zona con dos unidades. Y el viernes, el elenco santiagueño sostendrá su segundo encuentro de la gira por Chile midiéndose con San Pablo Brasil, líder con cuatro. El encuentro también empezará a las 19.10.2162