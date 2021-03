"Estamos muy defraudados, perdimos con un arbitraje totalmente tendencioso" Deportes 02 de marzo de 2021 Redacción Por Así lo expresó Adrián Zenklusen, el presidente de la BH, que además repudió los hechos de violencia. También confirmó que planteó al Consejo Federal la posibilidad que los finalistas también puedan ascender ante posibles deserciones y que la Primera Nacional no tendrá descensos, además de los méritos deportivos.

FOTO ARCHIVO PRUEBAS./ Zenklusen expresó que se enviaron videos al Consejo Federal y se aguarda el informe del árbitro.

(Por Darío Gutiérrez). - Pocas veces se pudo ver la difusión del Regional Amateur en los portales de los medios más importantes del país, como ayer. Lástima que no fue para resaltar cuestiones netamente deportivas, sino haciendo foco en las dudas sobre los arbitrajes y los hechos de violencia como consecuencia directa.

El partido entre Racing de Córdoba y Ben Hur reflejó una vez más los manejos sospechados que existen a la hora de definir los ascensos. Joaquín Gil fue esta vez el "sicario", junto a sus asistentes, para ejecutar la orden.

"Si, estamos muy defraudados. Podemos perder, es algo que puede pasar, pero de la forma que perdimos con un arbitraje totalmente tendencioso influyendo en el resultado, deja mucho que desear", comenzó expresando el presidente benhurense Adrián Zenklusen.

"Esa es la realidad que nos tocó vivir. Ayer mandé mensajes donde tenía que mandarlos, me pude comunicar hoy (por el lunes) con Javier Treuque en el Consejo Federal. Les planteamos la situación hablando del tema, repudiamos los hechos de violencia porque en nuestro club somos gente con valores, donde repudiamos esto", recalcó sobre el bochorno del final.

El dirigente reconoció que "los chicos se equivocaron, a veces las pulsaciones hay que manejarlas. Eso fue un error que cometieron algunos, estamos esperando el informe del árbitro y en las próximas horas lo tendremos para hacer el descargo".



ENVIARON VIDEOS

Dentro de las protestas expresadas ante el Consejo Federal, Zenklusen mencionó que "pasamos las imágenes que se han visto en todo el país sobre el penal, la primer mano previa a la jugada del tiro libre, un penal no cobrado a Yuste, la falta de criterio sobre las amarillas... Si uno va haciendo un análisis se ve que, luego de muchos años en el fútbol, que aparte de influir en esas cosas estuvo clara una tendencia en el arbitraje. No es que se equivocó porque no tenía capacidad, sino que tuvo una tendencia a favor de Racing de Córdoba".

En esto también alcanzó a los asistentes, puntualizando que "Banegas (Santiago) me parece que si, no tengo dudas, estuve parado detrás y dejaba mucho que desear los offsides, o infracciones que le marcaba al árbitro. Quizás podría ser una interpretación mía, pero viendo la envergadura que tomó el tema a nivel nacional, creo que estoy en lo cierto".



LA ORGANIZACION

Sobre la cantidad de público que había en la cancha del equipo cordobés, el presidente benhurense explicó que "el viernes recibimos una segunda notificación del Consejo Federal marcándonos que el protocolo debería cumplirse (el original admitía 42 personas), permitiendo 50 personas más por cada parcialidad. Nosotros respetamos ese informe, pero allá nos sorprendió que casi 200 personas ingresaron de Racing. Creo que esto no influye en el resultado, pero si es preocupante que no se respeten los protocolos, y estos árbitros mostraron una gran soberbia, porque les marcamos los hechos".



LA POSIBILIDAD

DE INVITACION

En la tarde de ayer empezó a hablarse que Ben Hur podría estar a la expectativa de una posible invitación. De este tema lo consultamos a Zenklusen, quien lo confirmó:

"Realmente no es un rumor. Yo se lo he planteado directamente a Javier Treuque en el Consejo Federal, porque los cuatro equipos (los otros que quedaron en la puerta son Fontana de Chaco, FADEP de Mendoza e Independiente de Neuquén) que llegamos a la final hicimos un gran esfuerzo. Los derechos deportivos los tenemos ganados. Se están bajando equipos del Federal A como San Martín de Formosa, Defensores de Villa Ramallo está en duda y puede haber otro club en la misma situación. A esto hay que sumar que no hay descensos del Nacional B al Federal A, creo que correspondería tener esa posibilidad de acceder a una instancia superior".

Aclaró que "también lo hablé con un presidente de otro club. Era una posibilidad que se manejaba antes de las finales".



VOLVER A EMPEZAR

Ya después del partido en San Francisco aparecieron interrogantes sobre el futuro inmediato del plantel. "Pucho" Yuste anunció con bronca y dolorido por el desenlace en la cancha, que se retiraba. Seguramente otros jugadores lo analizarán, algunos esperando las sanciones del CF. Habrá que esperar lo que piensa Carlos Trullet.

Por todo esto, Zenklusen mencionó que "nos tomamos tres días, hasta el miércoles. Ahí veremos cuál es la idea de Carlos y la nuestra. Si coincidimos veremos qué haremos, nosotros ya habíamos planificado porque nuestra función es proyectar con alternativas positivas. Teníamos diseñado toda una reestructuración, que Carlos iba a estar en la cabeza del Federal A y otra persona a cargo de la Liga para descongestionar. Ahora estaremos analizando la situación y consideraremos los pasos a seguir".