En San Nicolás, Atlético pone en marcha su nueva etapa y se renuevan las ilusiones

Atlético de Rafaela pone en marcha hoy una nueva etapa y se renuevan las ilusiones. Comienza un nuevo proceso en el cual seguirá teniendo a Walter Otta al frente y si bien aún faltan algunos días para el comienzo de la temporada de la Primera Nacional, el 13 de marzo visitando a San Martín de San Juan, este martes la ‘Crema’ volverá a jugar de manera oficial.



A las 20.10 enfrentará a Talleres de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina, el ganador se medirá en 16avos con Vélez, que eliminó a Camioneros.



El encuentro se disputará en el fabuloso estadio Único de San Nicolás y será arbitrado por Mariano González, a puertas cerradas para el público y se podrá seguir por la señal televisiva de TyC Sports.



Con respecto al equipo, muy poco (casi nada) se pudo ver en lo que lleva de su preparación y en lo referido al esquema, el planteo inicial es con un tradicional 4-4-2. Que podrá variar, seguramente, por la característica de los jugadores que utilizará el DT.



Atlético tendrá en el arco a Guillermo Sara y mostrará una última línea renovada casi en su totalidad. Sólo con la continuidad del flaco Fernando Piñero, el resto serán todos nuevos: Cristian Chimino (ex Patronato), Cristian González (ex Deportivo Madryn) y Brian Calderara (ex Newell’s).

En el medio campo aparecerá Jorge Emanuel Molina (ex Agropecuario), por la banda izquierda. Los otros tres serán Portillo, Romero y Soloa. Arriba, sin Claudio Bieler que viene recuperándose de una carga en el gemelo y ocupará un lugar entre los relevos, la referencia será Germán Lesman, acompañado por Guillermo Funes.



En lo referido a novedades, para esta ocasión Otta convocó a varios juveniles, destacándose la presencia, por primera vez, del menor de los Albertengo (hermano de Lucas y Mauro), Gino. Delantero de 17 años que en Infantiles e Inferiores fue figura, sobresalió siempre, y en el cual hay depositadas muchas ilusiones. Lo mismo con el mediocampista central Gonzalo Alassia, categoría 2004, la misma que el enganche Alex Luna. También aparece el defensor surgido en Sportivo Norte, Agustín Bravo.

Los otros que viajaron fueron Nahuel Pezzini, Lucas Samaniego, Roque Ramírez, Marcos Giménez (mediocampista, ex Defensores de Belgrano).



Por su parte, Talleres de Córdoba viene de igualar 2 a 2 como local frente a Newell´s por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, certamen en el cual acumulan cuatro puntos, con un triunfo, un empate y una derrota y en la próxima fecha visitará a Sarmiento de Junín el sábado a las 17.10.

El técnico Alexander Medina no dio a conocer el equipo, pero hará "rotación", tal como anticipó en la conferencia de prensa post encuentro ante la Lepra y se estima que el arquero Marcos Díaz sería titular en lugar de Guido Herrera.

En el fondo y en el medio, también habría variantes ya que en la zona defensiva Enzo Díaz regresaría en lugar de Augusto Schott mientras que Franco Fragapane también volvería al once inicial y Diego Valoyes iría por Guilherme Parede.

Además también podrían tener chances de jugar los refuerzos Julián Velázquez, Matías Sosa y el rafaelino, ex Atlético, Ángelo Martino, entre otros.



Las posibles formaciones y datos del partido:



TALLERES DE CÓRDOBA: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié, Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Méndez, Carlos Auzqui, Franco Fragapane o Joel Soñora; Diego Valoyes y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Cristian González, Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Jorge Molina; Guillermo Funes y Germán Lesman. DT: Walter Otta.



Estadio: Único de San Nicolás.

Árbitro: Mariano González.

Asistentes: Mariano Rossetti y Federico Cuello.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

Hora de inicio: 20.10

TV: TyC Sports