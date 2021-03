Las sanciones contra Venezuela Internacionales 02 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

WASHINGTON, Estados Unidos, 2 (AFP). - La administración del presidente Joe Biden no tiene apuro por levantar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pero consideraría aliviarlas si Nicolás Maduro toma medidas que fomenten la confianza y demuestre que está listo para negociar seriamente con la oposición.

“No tenemos prisa por levantar las sanciones”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. “Si el régimen toma medidas de fomento de la confianza que demuestren que están listos y dispuestos a entablar conversaciones reales con la oposición... si están listos para tomar medidas serias, entonces consideraremos el alivio de las sanciones”.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no especificó qué pasos necesitaría dar Maduro, pero dijo que no se le podría permitir usar las negociaciones como una “táctica dilatoria” para consolidar el poder y dividir a la oposición, como se le lo acusó de hacer en el pasado.

Al señalar que es poco probable que el nuevo presidente de Estados Unidos afloje los tornillos a Venezuela en el corto plazo, la fuente enfatizó que las sanciones existentes tienen suficientes disposiciones especiales para permitir envíos de ayuda humanitaria para que los venezolanos puedan hacer frente a las dificultades económicas y a la pandemia de Covid-19.

Esto sugiere que, por ahora, Biden está preparado para cumplir con las sanciones específicas, incluidas las correspondientes al sector petrolero, impuestas por el ex presidente Donald Trump a la nación de la OPEP, a pesar de que no logró forzar a Maduro a dejar el poder.

La administración de Biden dejó en claro, una vez más, que seguirá reconociendo al opositor Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.