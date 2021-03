No habrá vacunación en Tanzania Internacionales 02 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

DODOMA, Tanzania, 2 AFP). - Tanzania tiene un enfoque muy particular para controlar el SARS-CoV-2. El año pasado, solo unos meses después del inicio de la pandemia, el presidente John Magufuli declaró a Tanzania libre de Covid-19 luego de tres días de oraciones nacionales.

Desde entonces, se negó a imponer un confinamiento, reabrió las escuelas, permitió la celebración de grandes eventos deportivos, siguió con las reuniones religiosas, suspendió las campañas de comunicación públicas sobre el virus y dejó de notificar casos y muertes.

El argumento es que la gente tiene que dejar de vivir con miedo y confiar en Dios y en los remedios tradicionales africanos para prevenir contagios.

Tanzania podría ser el único país del mundo que adoptó este enfoque, que va en contra de todo lo que recomendaron los científicos, organismos sanitarios nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo tanto, no es de extrañar que las autoridades anunciaran que no tienen planes para vacunar a la población.