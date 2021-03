Condenan a prisión al ex presidente Sarkozy Internacionales 02 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NICOLAS SARKOZY. Tres años por corrupción y tráfico de influencias.

PARIS, Francia, 2 (FP). - El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias.

Un tribunal de París dictaminó que existió un "pacto de corrupción" entre el mandatario, de 66 años, su abogado habitual Thierry Herzog, y el ex magistrado Gilbert Azibert, que fueron condenados a la misma pena.

Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, fue declarado culpable de intentar obtener ilegalmente información de Azibert en 2014 en el marco de una investigación en curso sobre las finanzas de su campaña.

En principio, Sarkozy no irá a la cárcel, sino que podrá cumplir su condena llevando un brazalete electrónico en su casa.

El llamado "caso de las escuchas telefónicas" comenzó en 2013 cuando los investigadores intervinieron en comunicaciones pertenecientes a Sarkozy y su abogado Herzog, en el contexto de la investigación contra el mandatario francés.

En ese contexto, descubrieron que ambos intentaron obtener información confidencial de parte de Azibert, después de que Sarkozy fuera denunciado por haber aceptado presuntamente pagos ilegales de Liliane Bettencourt, la heredera de la firma L'Oreal, en el marco de su campaña presidencial de 2007.

Sarkozy es el primer ex presidente de Francia que debió sentarse en el banquillo de los acusados.

Antes que él, solo un ex presidente francés, Jacques Chirac, el mentor político de Sarkozy, tuvo que enfrentarse con la Justicia después de dejar el cargo. Pero, debido a su delicado estado de salud, Chirac nunca compareció ante la corte.

Sarkozy siempre negó los cargos en su contra y prometió que se mostrará "combativo" en este juicio.

El ex presidente de Francia es sospechoso de haber intentado corromper, junto con Herzog, a Azibert, cuando éste era juez del Tribunal Supremo.

Según la acusación, el ex mandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt.

A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca se concretó esa posibilidad.

Sarkozy se retiró de la política en 2016 y ante el tribunal afirmó que "nunca cometió el más mínimo acto de corrupción".