El Buick Centurion, visionario concept con cámara trasera

En muchas ocasiones, los prototipos pueden parecer meros intentos de plasmar en un automóvil los sueños de futuro de los diseñadores de una marca. Sin embargo, suelen integrar tecnologías susceptibles de ser integradas en próximos modelos, en algunas ocasiones de forma más inminente y en otras, años después.

De hecho, un elemento que podría llegar a parecer incluso excéntrico en un momento determinado dentro de un concept-car, puede convertirse tiempo después en un equipamiento habitual de los coches del futuro.

Ese es el caso del Buick Centurion, prototipo presentado en el año 1956. Y es que este vehículo estadounidense fue, sin saberlo, un auténtico pionero al convertirse en el primer automóvil en equipar una cámara de visión trasera. Este elemento, hoy tan extendido y tan práctico para facilitar las maniobras de aparcamiento, era algo peculiar hasta hace no tantos años. De hecho, no fue hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado cuando empezó a equiparse esta tecnología en modelos de producción.

Es por ello que el Centurion se avanzó al mercado en casi cuarenta años. El sistema era muy similar al diseño de la cámara trasera que conocemos actualmente, pero la tecnología era obviamente mucho más rudimentaria en comparación con la que encontramos hoy en día en los coches modernos.

Consistía en una cámara de televisión montada sobre el baúl y un pequeño televisor en un espacio de forma ovalada situado en el centro del tablero del vehículo. El entonces innovador dispositivo fue creado por el diseñador de automóviles Chuck Jordan. No existen pruebas de que aquel sistema fuera realmente funcional, pero lo cierto es que la idea se adelantó a su tiempo, aunque no tuvo continuidad.

La cámara de visión trasera regresó solo 16 años después, cuando Volvo presentó un prototipo experimental de seguridad en 1972. Una vez más, se quedó en una prueba y pasaron casi dos décadas más hasta que un coche de producción con esta tecnología estuvo disponible. Fue Toyota quien la ofreció a partir del año 1991 en su Soarer, si bien hay que destacar que este modelo solo se vendió en el mercado japonés.

En 2002, Nissan comenzó a ofrecer cámaras de visión trasera a nivel mundial en modelos como el Primera y el Infiniti Q45.

Volviendo al Buick Centurion, cabe destacar que en su día llamó la atención por más motivos, al margen del ya comentado. Contaba con asientos envolventes, por entonces muy poco habituales, y el diseño del puesto de conducción incorporaba numerosos detalles inspirados en el sector de la aviación dentro de la cabina.

También contaba con el techo acristalado de tipo burbuja más grande desarrollado hasta la fecha. En definitiva, no hay duda de que el Centurion fue uno de esos concepts destacados dentro de la historia de la automoción gracias a su peculiar diseño y a su visionaria tecnología.



HISTORIA DE BUICK

Buick es actualmente una división de la estadounidense fabricante de automóviles General Motors (GM).

Iniciada por el pionero automotriz David Dunbar Buick, fue una de las primeras marcas estadounidenses de automóviles, y fue la compañía que estableció General Motors en 1908. Antes del establecimiento de General Motors, el fundador de GM, William C. Durant, se desempeñó como gerente general de Buick e inversionista importante.

Durante gran parte de su existencia en el mercado norteamericano, Buick se ha comercializado como una marca de automóviles premium, vendiendo vehículos de lujo posicionados por encima de las principales marcas de GM, mientras que por debajo de la división insignia de Cadillac de lujo.

El objetivo demográfico actual de Buick según The Detroit News es "la elegante madre casada de dos adolescentes de un exitoso ejecutivo con familia". "El enfoque de producto de Buick se construyó sobre una base sólida de confiabilidad del vehículo". "Es por eso que se codea constantemente con marcas como Lexus y Porsche en los estudios de Consumer Reports y JD Power". "Buick ha estado en el Top 10 del estudio de confiabilidad de vehículos de JD Power durante más de 15 años".

Después de asegurar su posición en el mercado a fines de la década de 1930, cuando se cancelaron la marca acompañante junior Marquette y la marca Cadillac junior LaSalle , Buick fue reconocido como un automóvil de lujo exclusivo con una apariencia conservadora, a diferencia del Cadillac más ostentoso y rico en tecnología, con visión de futuro.

Durante este mismo período de tiempo, la mayoría de los fabricantes introdujeron motores V8; Buick se quedó con sus 6 y 8 en línea recta hasta que se introdujo el primer Buick V8 en 1954, mientras que otros fabricantes usaban un V8 antes de la Segunda Guerra Mundial. Los motores Buick, con pocas excepciones, siempre han usado válvulas en cabeza que la compañía fue pionera en el Buick Modelo B de 1904.

En 2017, Buick vendió más de 1,4 millones de vehículos en todo el mundo, un récord para la marca. El principal mercado es ahora China, donde se vende el 80% de los automóviles de la marca Buick. Los Buicks también se venden en Estados Unidos, Canadá y México.



ULTIMOS AÑOS

En enero de 2009, Buick presentó el nuevo sedán LaCrosse 2010, una dirección de estilo completamente nueva que incluía las señales tradicionales de Buick. El mercado respondió positivamente al LaCrosse y las críticas lo compararon favorablemente con modelos de lujo como el Lexus ES .

En 2010, Buick se convirtió en la marca automotriz de más rápido crecimiento en Estados Unidos y atrajo a un grupo demográfico de clientes más jóvenes.

Un portavoz de la compañía GM en ese momento dijo que Buick estaba posicionado como una marca "premium" (lujo de nivel de entrada) para competir con varios modelos de Acura, Infiniti, Lexus y Volvo, mientras que Cadillac tenía como objetivo el "lujo", segmento de rendimiento que incluye marcas como BMW y Mercedes-Benz . (Fuente: Elías Juárez - La Vanguardia Motor / Wikipedia).