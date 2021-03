Los distinguidos el pasado domingo Información General 02 de marzo de 2021 Redacción Por Todos los ganadores de la septuagésima octava entrega organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia que premia la excelencia en cine y televisión se realizó desde el Beverly Hilton en Los Ángeles, pero los nominados la siguieron de manera virtual.

FOTO REUTERS// CEREMONIA//Las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler.

El pasado domingo desde las 22 hs. se llevó a cabo la entrega número 78 de los Globos de Oro. El galardón, que todos los años sirve de antesala para los premios Oscar, representa el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) a la excelencia en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. Y su ceremonia es de las más esperadas. Sin embargo, en esta oportunidad, debió realizarse de manera virtual a causa de la pandemia del coronavirus, y fue televisada por TNT (doblado al español) y por TNT Series (en inglés).

La conducción estuvo a cargo de Tina Fey y Amy Poehler, comediantes de Saturday Night Live. La primera marcó los tiempos desde el Rainbow Room de Nueva York, mientras que la segunda estuvo en la sede original de la entrega, el Beverly Hilton en Los Ángeles. Los presentadores elegidos para secundarlas en esta la ocasión fueron Salma Hayek, Laura Dern, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, entre otras grandes estrellas.

Los pocos presentes en la ceremonia tuvieron que acudir con un test negativo de COVID- 19 y pasar un control de temperatura antes de entrar al lugar. La distancia social y el barbijo fueron obligatorios, excepto durante los pocos minutos en los que estuvieron sobre el escenario. Y los nominados no tuvieron más remedio que seguir la entrega de manera remota. ¿Los homenajes más esperados de la noche? Jane Fonda recibió un premio a la trayectoria en cine, al igual que Norman Lear, por su contribución a la TV.

Para la Argentina, en tanto, el momento más esperado tuvo que ver con la figura de Anya Taylor–Joy, que nació en Miami pero creció en Buenos Aires y tiene nacionalidad argentina y británica por sus padres. La joven se llevó un galardón como mejor actriz en miniserie por Gambito de dama, y estuvo nominada por su protagónico en la película Emma, el clásico de Jane Austen, estatuilla que perdió a manos de Rosamund Pike.



LA LISTA COMPLETA DE GANADORES:

CINE

Película, drama

Nomadland, ganadora

Película, comedia y/o musical

Borat Subsequent Moviefilm, ganadora

Mejor actor de drama

Chadwick Boseman, La madre del blues, ganador

Mejor actriz de drama

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday, ganadora

Mejor actor de comedia y/o musical

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm, ganador

Mejor actriz de comedia y/o musical

Rosamund Pike, Descuida, yo te cuido, ganadora

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, ganador

Mejor actriz de reparto

Jodie Foster, The Mauritanian, ganadora

Director

Chloé Zhao, Nomadland, ganadora

Guión

Aaron Sorkin, El juicio de los 7 de Chicago, ganador

Película animada

Soul, ganadora

Película extranjera

Minari (Estados Unidos), ganadora

Canción

“Io si”, La vida ante sí, ganadora

Banda sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, Soul, ganadora



TELEVISIÓN

The Crown, ganador

Comedia

Schitt’s Creek, ganadora

Miniserie y/o película hecha para TV

Gambito de dama, ganadora

Actriz de drama

Emma Corrin, The Crown, ganadora

Actor de drama

Josh O’Connor, The Crown, ganador

Actriz de comedia

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek, ganadora

Actor de comedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso, ganador

Actriz de miniserie y/o película hecha para TV

Anya Taylor-Joy, Gambito de dama, ganadora

Actor de miniserie y/o película hecha para TV

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True, ganador

Actriz de reparto

Gillian Anderson, The Crown - ganadora

Actor de reparto

John Boyega, Small Axe, ganador.