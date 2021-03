Toselli dio apertura al período ordinario Región 02 de marzo de 2021 Redacción Por El titular del Ejecutivo local, como suele hacerlo anualmente, concurrió al recinto de sesiones del Concejo Municipal para dar apertura al período ordinario, ocasión en la que hizo un somero repaso del año anterior y puntualizó proyectos para el año en curso.

FOTO LA OPINIÓN// HORACIO BERTOGLIO Y GONZALO TOSELLI// El jefe del Gobierno local pronunciando su mensaje.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de ayer el Cuerpo Legislativo local recibió al intendente, Gonzalo Toselli, para dar cumplimiento a la ceremonia de apertura del período ordinario de sesiones, oyendo el mensaje del titular del Ejecutivo local.

Acompañaron al Intendente, Omar Martínez, secretario de Gestión; Marilina Grande, secretaria de Desarrollo y Flavio González, subsecretario de Producción y Cooperativismo.

Los seis ediles recibieron al titular del Ejecutivo Municipal y el encuentro se inició con el izamiento del pabellón nacional, tarea llevada a cabo por Gonzalo Toselli.

El presidente del Cuerpo, Horacio Bertoglio, dio la bienvenida al mandatario y comenzó la exposición.

En primer término resaltó el trabajo de su equipo de gestión, y puntualizó especialmente que se cuenta con 27 espacios de participación ciudadana.



Pandemia

Ofreció un repaso de las acciones de 2020 de las que no pudo soslayar los efectos de la pandemia, que dejó una crisis -como en todo el orbe- , pero consideró que el modo que se abordó se convirtió en una oportunidad, enumeró las distintas acciones encaradas para hacerle frente, reconociendo la entrega de los 250 voluntarios que actúan en este aspecto,

Pese a que dejó muchos aspectos negativos, señaló, que se convirtió en una oportunidad para la puesta en práctica y afianzamiento de valores.

Lo más negativo que nos dejó, fue el saldo de 26 fallecidos, ciudadanos que han enlutado a otras tantas familias.

Por otra parte destacó que fue ejecutado el 73% del presupuesto 2020, unos 644 millones, de un total de 853 millones. En este aspecto señaló que fue constatada la caída de un 9,35% de coparticipación.



2021

Para el presente ejercicio hizo saber que el presupuesto ronda los 1.076 millones de pesos, de los cuales el 29,63% será destinado a infraestructura y ambiente.

Recordó que para el año en curso en plan de gestión girará en torno a 3 ejes: Desarrollo económico, Seguridad y Ambiente e Infraestructura.

Desarrollo económico: se apunta al crecimiento inclusivo y sostenido, empleo pleno y trabajo decente.

En relación al Plan Estratégico productivo señaló que será modificada la Ordenanza Tributaria para reducir tributos y desburocratizar.

Se propenderá al desarrollo de empresas innovadoras, impulsando la articulación público-privada, buscar la inclusión, las energías renovables, empleo joven, ofrecer reconocimiento a empresas que ayuden a cumplir con los objetivos.

Exaltó la habilitación del Parque Tecnológico para empresas de base tecnológica que se arraiguen en la ciudad.

Como norte fijó también el incentivar la cultura emprendedora.

Seguridad y convivencia: En este aspecto resaltó el Plan Integral de Seguridad, la obra del nuevo edificio de la Comisaría Nº 3 obra que tendrá un costo de 8.300 millones y un período de ejecución de seis meses.

En este punto recordó el Servicio de Video Monitoreo trasladado a Punto Gob 280;Anillo Digital y Ojos en alerta.

Ambiente e infraestructura; se refirió al Plan de Gestión ambiental, la ampliación de la red cloacal - la gestión de un aporte de 120 millones en ENOHSA-.

En cuanto al Centro ambiental resaltó que hay avances importantes en el estudio de impacto hídrico y ambiental, y sin especificaciones concretas anunció que se abre una nueva alternativa ya que existiría la posibilidad que otro distrito reciba los residuos. Ambiente e infraestructura: enfatizó las acciones relativas a la posibilidad de acceder al suelo y la vivienda, remarcó las 14 has. adquiridas para destinar a vivienda, al respecto se remitirá al Concejo un Proyecto de Ordenanza para la venta de mayor cantidad de lotes para que tengan acceso las familias sunchalenses.

También anunció el Reglamento de uso para el parque habitacional y la posibilidad de adquirir más tierras.

Por otra parte se refirió a las obras de infraestructura urbana y rural, enumerando las obras concretadas y en marcha en diversos sectores.

Finalmente hizo alusión a la autonomía municipal y la necesidad que sea reconocida, detalló algunos avances en ese sentido, encarados por el gobernador, Omar Perotti.

Finalizó su exposición sentenciando " el futuro depende de nuestras acciones del presente".

N DE LA R: Con alegría y emoción, debemos resaltar la cálida bienvenida que los ediles brindaron, ayer por la mañana, a quien escribe estas líneas, tras prácticamente un año de no asistir a las sesiones presenciales, las que viene cubriendo desde la puesta en marcha del primer Concejo Municipal, en 1973.