Reclaman que se blanquee el registro de vacunados
02 de marzo de 2021

En el actual contexto provincial en el que se detectaron irregularidades en el operativo de vacunación tanto en la ciudad de Reconquista como entre los encuestadores del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos), tal como lo reconoció la propia ministra de Salud, Sonia Martorano, y ante las dudas que surgieron acerca de funcionarios y sus familiares que habrían sido privilegiados al momento de obtener la vacuna contra el covid-19, sin estar dentro de los grupos prioritarios, los ediles radicales de la ciudad, Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Miguel Destéfanis y Germán Bottero, presentaron la semana anterior una nota al Ministerio de Salud de la Provincia para que quede asentado quiénes fueron inoculados contra el Covid-19 en nuestra ciudad.

Los concejales del bloque de Cambiemos-UCR consideran de suma importancia que se haga efectiva una respuesta en medio de los distintos episodios que se suscitaron en varios puntos del país e incluso en nuestra provincia, donde se habrían aplicado dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a funcionarios o personas ajenas a quienes integran los grupos prioritarios.

“Es un derecho de todos los rafaelinos que se haga pública la información sobre el registro de quiénes fueron inoculados en nuestra ciudad”, manifestaron los concejales radicales.

La iniciativa que fue presentada por el concejal Leonardo Viotti y acompañada por sus pares de Cambiemos-UCR, se ha vuelto a canalizar ahora a través de la Dirección Regional de Salud de Rafaela, a cargo de Eter Senn, para que definitivamente se blanquee el listado completo de vacunados en nuestra localidad.

“Nuestro único fin es lograr transparencia en este tema, tan sensible para la sociedad, y saber quiénes fueron vacunados y cómo se planifica seguir a lo largo del año”, sostuvieron los ediles.

“En este sentido, como oposición, lo que estamos reclamando es claridad sobre el proceso para que todos los rafaelinos sepan la verdad y tengan por seguro que el mismo se está desarrollando de la manera correcta”.

“Hay mucha gente esperando la vacuna, mucha gente que hace casi un año que no ve a sus seres queridos porque son de riesgo, y vemos en redes sociales que hay personas que fueron vacunadas, que no son prioritarios y eso genera mucha indignación”.

Por último, los ediles radicales, plantearon que es fundamental incrementar la credibilidad de la gente, y para eso es necesario rendir cuentas a los ciudadanos ya que la vacuna es un bien escaso por estos momentos y es muy importante saber a quiénes se están aplicando estas dosis y dentro de ellos no deberían tener ningún tipo de ventaja los funcionarios políticos, sus familiares, amigos o allegados.