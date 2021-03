“No hubo vacunación” Locales 02 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El ministro Marcos Corach fue consultado acerca de las noticias falsas que circularon sobre la vacunación vip que involucró al gobernador Omar Perotti y a su familia: “No hay vacunación o no, no hubo vacunación. Lo dijimos, lo aclaró el gobernador, se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación, se puso a disposición y si el MPA dispone que el gobernador o sus familiares, tienen que ser sometidos a estudios para poder probar que no hizo lo que no hizo, lo cual es una locura tener que probar algo que no se hizo, pero si el gobernador y el MPA dispone que se lo tiene que hacer lo va a hacer y a partir de eso iniciará las acciones que él crea conveniente contra la persona que dijo tamaña infamia”.

Corach de manera enfática repitió: “Lo que quiero dejar en claro es no es se hizo no se hizo, no se vacunó ni el gobernador ni ninguno de sus familiares, exponer a una mujer de 90 años a tamaña caza de brujas, porque el que lo hace no es bien intencionado. La verdad que hacernos perder tiempo, esfuerzo, energías con todas estas cosas termina siendo una canallada”. Respecto a la confusión que se planteó por las declaraciones del ministro de Seguridad Marcelo Saín, respecto a este tema, Marcos Corach respondió que el funcionario lo hizo “porque estaba confundido, tuvo un error”.