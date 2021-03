¿Qué hacer para inscribirse? Locales 02 de marzo de 2021 Redacción Por Las personas que no puedan registrarse en la web del Gobierno de la Provincia, deberán comunicarse al 0800 555 6549. Además, la Municipalidad puso a disposición dos números telefónicos para solicitar turnos para renovar el DNI. De este modo, se podrá completar el registro a través del portal provincial.

Para recibir la vacuna que protege contra el COVID -19, las personas deben registrarse en la página web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. La dirección es www.santafe.gob.ar Allí deberán cliclear en el botón rosado Vacunación COVID y luego completar un formulario. Para el mismo, se pide un número de trámite del Documento Nacional de Identidad. Consiste en un número de 11 dígitos que se encuentra en la parte frontal y abajo del documento.

Sin embargo, dado que existen casos en que las personas no cuentan con el mismo por no haber renovado su DNI, podrán inscribirse al registro de vacunación a través de dos alternativas. La primera de ellas consiste en llamar telefónicamente al 0800 555 6549. Allí serán atendidos por una grabación que enumera cuatro opciones. No se deberá elegir ninguna de las mismas, sino esperar hasta que una persona operadora atienda el llamado, quien procederá a registrar la inscripción para ser vacunados.

La segunda alternativa es renovar el DNI con un turno especial con carácter urgente. Es importante mencionar que en el mismo momento en que se realiza el trámite, la persona se lleva su constancia con el número de trámite requerido por el registro de vacunación. El documento le llegará a su domicilio en el transcurso de 30 días.

Los números telefónicos que la Municipalidad de Rafaela puso a disposición para solicitar un turno especial para renovación son: 45 31 78 (fijo) y (03492) 15 599 449 (celular).