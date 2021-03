Arranca el plan para mejorar los caminos rurales

El gobierno provincial pondrá en marcha este martes el ambicioso Programa Caminos de la Ruralidad en Tacural, Ataliva y Bella Italia, con una inversión inicial de 50 millones de pesos para reconstruir la trama vial en unos 40 kilómetros. Tamberos y referentes comunales celebran la iniciativa que generará un fuerte impacto productivo y el arraigo territorial.

Los productores lecheros saben que “sacar” la producción diaria desde sus tambos, sin cortar la cadena de frío, es clave. Y para ello es necesario que los caminos rurales estén transitables, siempre en buen estado de conservación, tanto los días en que el buen tiempo juega a favor como en aquellos que no.

Y así también lo entiende el gobierno provincial. Por eso la gestión de Omar Perotti decidió dar un paso muy importante desde el inicio: crear el Programa Caminos de la Ruralidad, una iniciativa que pretende generar un alto impacto productivo y también el arraigo de los pobladores de las zonas rurales, una de las maneras de poner “a Santa Fe de pie”.

Después de un análisis de distintas áreas del Ministerio de la Producción, Vialidad provincial determinó las tareas a realizar y los importes de las ayudas económicas a otorgar a las primeras comunas donde este martes desembarcará el programa: Tacural, Ataliva y Bella Italia, en el departamento Castellanos. La inversión total en esta etapa será de 50 millones de pesos.

En los primeros dos distritos el mejoramiento de los caminos permitirá garantizar el acceso de los productores y de los pobladores a los corredores de las rutas número 34 (nacional) y 13 (provincial), mientras que para la comuna de Bella Italia, ubicada a sólo ocho kilómetros de Rafaela, la conexión con la ruta provincial 70 es vital.

Según las últimas estimaciones, en el territorio santafesino existen unos 3.300 establecimientos productores de leche. De este total, el 78% se ubica en la cuenca de la región centro (departamentos Castellanos y Las Colonias). Y la mitad corresponden a tambos “chicos”, que ordeñan hasta 150 vacas cada uno, las que entregan una producción diaria de más de 2.100 litros.

Una de las cooperativas de tamberos más antiguas de la localidad de Tacural es la “Colonia Frías”, integrada por unos 25 establecimientos de la zona. Según su presidente, Germán Ré, entregan entre 60 y 70 mil litros diarios a las firmas industriales. Ré destacó la implementación del programa. “Siempre es bueno ver obras de mejoramiento; no sólo se beneficia el productor, sino mucha gente que vive y trabaja en las zonas rurales”, afirma.



OBRAS "MUY ESPERADAS"

En la primera etapa del programa en Tacural se mejorarán más de 16 kilómetros, con una inversión de 20 millones de pesos. Las obras beneficiarán también a una treintena de productores agropecuarios y apícolas. “Es una noticia muy esperada y una alegría enorme que se inicie el programa Caminos de la Ruralidad. Durante su campaña, Perotti nos había consultado sobre tres líneas de acciones inmediatas y le propusimos trabajar sobre temas de salud, viviendas y en los caminos. Este último ahora será una realidad”, dijo el presidente comunal de Tacural, Adrián Sola.

“Estas obras también van a beneficiar a una aceitera de la zona que emplea a 20 personas, y a un emprendimiento feedlot con 400 cabezas de animales. Hoy, con la fuerte presencia del Estado, con un gobernador que conoce el interior de la provincia, podemos decir que Tacural estará preparada para que sus productores y pobladores puedan quedarse y desarrollar sus sueños en el lugar que nacieron”, agregó.

El programa seguirá en otros dos distritos que integran la mayor cuenca lechera del país: Ataliva y Bella Italia. En la primera localidad habrá una inversión de 22 millones de pesos para mejorar 15 kilómetros de caminos rurales. Allí, la cooperativa de tamberos C.M. Rivero Haedo aglutina 38 establecimientos que diariamente aportan al circuito fabril entre 80 y 120 mil litros de leche. “Aquí hay una realidad que no es la misma de hace 50 años, cuando ni siquiera había energía eléctrica y la producción de leche se sacaba en carros. Hoy tenemos que hablar de garantizar una mejor calidad de vida de la gente que vive y trabaja en el campo. Asegurar que los equipos de frío puedan entrar y salir de los establecimientos, para que todo su esfuerzo diario no sea en vano”, sostiene uno de los integrantes de la cooperativa, Guillermo Miretti, quien ve con buenos ojos la aplicación del programa.

Dentro de los primeros distritos donde se iniciará el Programa Caminos de la Ruralidad, también se determinó un presupuesto de 8 millones de pesos para la localidad de Bella Italia, próxima a Rafaela. Pero el plan continuará con la intención de reconstruir el entramado vial rural con una inversión que será, al finalizar el mismo, del orden de los 100 millones de pesos.

Además, se gestionó un aporte extra de unos tres millones de dólares ante el BID a través del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. Dentro de las acciones que encaran la Dirección Provincial de Producción Lechera y Apícola, de Coordinación y Articulación Territorial y Vialidad, se incluyen el relevamiento de necesidades, la elaboración de informes técnicos y la ejecución de los proyectos prioritarios.