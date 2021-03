Amplió imputaciones por "vacunatorio VIP" Nacionales 02 de marzo de 2021 Redacción Por FISCAL FEDERAL EDUARDO TAIANO

FOTO ARCHIVO BEATRIZ SARLO. El fiscal pidió que declare.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El fiscal federal Eduardo Taiano amplió ayer las imputaciones en la investigación por el "vacunatorio VIP" que funcionó en el Ministerio de Salud, y pidió que declare como testigo Beatriz Sarlo.

Según señalaron a NA fuentes judiciales, las imputaciones alcanzaron ahora a Marcelo Guille, ex secretario privado de González García, y Alejandro Collia, ex subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud.

Ambos habían sido señalados por Alberto Maceira, el director del Hospital Posadas, como quienes le dijeron que debía ir a vacunar personas al edificio de Salud por orden de González García.

En el marco de la causa, Taiano ya había imputado al ex ministro de Salud y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli.

Además, la Justicia allanó la sede del Ministerio, para obtener información e imágenes de las cámaras de seguridad.

Según la declaración testimonial de Maceira, los ex funcionarios Guille y Collia fueron quienes lo llamaron para que fuera a inocular a diez personas al Ministerio de Salud por orden directa del entonces ministro.

"Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias señaladas por los denunciantes y los elementos probatorios colectados, delimitaré el objeto procesal de la pesquisa a las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V, asignadas al Hospital Nacional Posadas", explicó Taiano en el escrito que presentó ante la jueza Maria Eugenia Capuchetti.

La investigación apunta a determinar si "personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos, y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios, habrían sido inoculadas en la institución médica referida, el Ministerio de Salud de la Nación y domicilios particulares".

"Dichas inmunizaciones se habrían efectuado en virtud de las órdenes impartidas por el exministro Ginés González García y ejecutadas por los funcionarios Lisandro Emilio Bonelli, Alejandro Federico Collia y Marcelo Ariel Guillé", detalló el fiscal.

Taiano pidió al Ministerio de Salud que informe los teléfonos particulares y funcionales del ex ministro, de Bonelli y de los nuevos imputados.

En paralelo, reclamó a distintas empresas telefónicas conocer los llamados entrantes y salientes entre el 29 de diciembre y los últimos días.

También pidió que sea citada a declarar como testigo la escritora Beatriz Sarlo, quien dijo en medios periodísticos que "le hicieron llegar la oferta" para vacunarse contra el Covid-19.

Por último, solicitó que el Hospital Posadas aporte las imágenes de las cámaras de seguridad entre el 1 y 19 de febrero pasado, ya que una gran porción de vacunados VIP fue en ese lugar.