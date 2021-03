Fue un discurso "vergonzoso y provocador"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio que participaron de la Asamblea Legislativa en el Congreso fustigaron el discurso del presidente Alberto Fernández, al que calificaron de "vergonzoso y provocador" y destacaron que fue "una oportunidad perdida de convocar a todos los sectores" para debatir las soluciones a los problemas del país.

"Me pareció un discurso vergonzoso y provocador. El presidente de un Gobierno que le robó las vacunas al personal de salud y a los mayores para vacunar a los chicos de La Cámpora y a los amigos del poder, habla de que nadie se salva solo. Pide aplausos para el personal de salud al mismo tiempo que les roba las vacunas. Habla de una denuncia penal contra el Gobierno anterior cuando el gobierno actual se está endeudando al triple del gobierno anterior. Es una vergüenza", arremetió el diputado macrista Fernando Iglesias, quien protagonizó un cruce con Fernández en el recinto, mientras el jefe de Estado leía su mensaje.

Luego de que el legislador macrista lo interrumpiera en reiteradas ocasiones, Fernández le dijo que había tenido "cuatro años para hablar".

"Tengo derecho a hablar, soy diputado. El tiene todo el derecho de hablar y decir cosas. Lo que me gustaría es que hablara de lo que tiene que hablar, del vacunatorio vip, de los 51.000 muertos. Habla del golpe de Bolivia y se olvida de la dictadura de Venezuela. El único proyecto claro que tiene es avanzar contra la Justicia y así lo ha anunciado con ese tribunal para evitar que los asuntos lleguen a la Corte Suprema", contestó Iglesias en declaraciones a NA.

Por otra parte, en diálogo con NA, la diputada radical Brenda Austin advirtió que el Presidente "se la pasó agrediendo constantemente" en todo su discurso, "sin hacer una real autocrítica" y "poniendo la culpa afuera".

"Mi balance no es positivo. El Presidente habló a lo largo de su discurso en distintos pasajes de una convocatoria al diálogo y la unidad, y lo hizo agrediendo constantemente, no sólo a la oposición, sino a la Justicia, a los medios, a los empresarios. La acusación velada todo el tiempo de que buscan detonar el país. Sin reconocer primero los errores propios, sin una real autocrítica", sostuvo.

En tanto, el diputado mendocino Luis Petri se sumó al rechazo al mensaje de Fernández en la Asamblea Legislativa y habló de una "brutal embestida del Presidente contra el Poder Judicial en pos de la impunidad K".

"El Congreso y por último la Corte serán los campos de batalla para defender la República", aseguró el legislador radical, quien alertó que el Gobierno "va por el Consejo de la Magistratura instando su reforma y la creación de un tribunal federal de arbitrariedad. Buscan licuar a la Corte con este nuevo tribunal y tomar por asalto al Consejo".