Canelo Álvarez retuvo sus títulos y anunció nueva pelea Deportes 01 de marzo de 2021 Redacción Por El mexicano, considerado uno de los mejores libra por libra, se impuso por KOT3 y defendió sus cinturones AMB y CMB supermediano, en Miami. En mayo, se enfrentará con Saunders.

FOTO WEB SIN SOBRESALTOS. / Canelo Álvarez se impuso ante el turco Avni Yildirim.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez retuvo sin problemas sus títulos: se impuso al turco Avni Yildirim por KOT3, en Miami, y defendió sus cinturones AMB y CMB de la categoría supermediano. Ahora, asegura que es el primer paso para su propósito de terminar el 2021 con todos los títulos mundiales de peso supermedio.

"Es lo que tenía que hacer, acabar por KO, era la meta. Teníamos que pasar este reto para seguir en el camino de lo que queremos hacer, hicimos un trabajo perfecto como tenía que ser", dijo en entrevista a la cadena ESPN.

En el Hard Rock Stadium de Miami, Álvarez pasó por encima de Yildirim desde el primer minuto y retuvo sus fajas del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Minutos después de terminar el pleito, se anunció que el 8 de mayo el mexicano peleará con el inglés Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, en un combate de unificación de títulos.

"Es una pelea donde me va a costar en los primeros asaltos por los movimientos de Saunders que es zurdo, pero en el nivel que estoy me tengo que acoplar a todos los estilos", agregó.

Álvarez, considerado el mejor boxeador del mundo sin límite de peso, se declaró representante de América Latina y explicó que su fórmula es la disciplina y el trabajo duro en el gimnasio. "Soy el primero que llega al gimnasio y el último que se va, tienes que asumir el sacrificio y después vienen los triunfos", aseveró.

"Canelo" Álvarez llegó a 55 victorias, 36 por nocaut, con una derrota y dos empates, después de lo cual confesó que ama entrenarse y pelear, por lo que solo descansará una semana para el segundo lunes de marzo empezar el trabajo para la pelea ante Saunders, con 30 triunfos sin derrotas como profesional.

"Para mí entrenarme es un día más en la oficina, me encanta estar activo, quiero estar aquí y soy una persona responsable, disciplinada. Si no es ahorita, cuándo", se preguntó el campeón de 30 años.

De vencer a Saunders, a Álvarez solo le quedaría vencer al estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional, para reunir todos los cinturones de su peso. Esa pelea podría celebrarse en el mes de septiembre.