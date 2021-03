Díaz fue descalificado y Silva retuvo el título Deportes 01 de marzo de 2021 Redacción Por El rafaelino fue descalificado en el tercer round por un supuesto mordisco. El Cuervo retuvo su título argentino y avanzó de ronda en el torneo de súper welters.

El misionero Alejandro "Cuervo" Silva mantuvo el título argentino superwelter al vencer por descalificación al rafaelino Omar Díaz, quien lo mordió en el brazo izquierdo cuando transcurría el tercer round de una pelea celebrada en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo de la localidad bonaerense de Berazategui, en las primeras horas del domingo.

Al salir de un entrevero sobre uno de los rincones del ring, el "Cuervo" Silva comenzó con ademanes de dolor y le enseñó al árbitro Mario González su herida en el antebrazo, producto del mordisco de su adversario.

Con firmeza, el árbitro de la pelea se acercó a los jurados y comunicó su decisión de descalificar a Díaz, quien recibió la noticia con sorpresa en su esquina. En principio, Díaz venía mostrando mucho fastidio por los agarrones del campeón. Hasta ese momento la pelea estaba pareja con ligera prevalencia del campeón.

Tras el combate el boxeador rafaelino eligió su Facebook para realizar su descargo con respecto al confuso episodio que derivó en la descalificación. El Loco Díaz indicó: "Primero quería decir que estoy bien volviendo a casa para estar con mi familia y que cada uno piense y crea lo que quiera, yo se que fui a dar lo mejor no soy un boxeador que pelea sucio, estaba preparado para pelear y dar guerra, pero bueno hubo un mal entendido yo jamás lo mordí, forcejeamos porque el no me saltaba entonces lo raspe con la pera y lo primero que dijeron que lo mordí. Tenia el bucal puesto no se como quería que haga pero bueno, cada quien pensara lo que quiera". Y cerró: "Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo por todo el esfuerzo y dedicación hacia mi, estoy super agradecidos con ellos, a mi familia y toda esa gente que realmente me apoya de corazón... Gracias a seguir trabajando, que tengo muchísimo mas para dar".

Silva, de 27 años, nacido en Posadas y radicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, amplió su récord a 14 victorias (10 ko) y 1 empate; mientras que Díaz, de 23 años, quedó con una foja de 10 triunfos (3 ko) y 2 derrota.

Gracias a este accidentado triunfo, Silva accedió a las semifinales del torneo súper welter “Copa Miguel Ángel Castellini”, a la que también llegaron en esta velada el chaqueño Diego Ramírez y el chubutense Jonathan Wilson Sánchez.

“El Chacarero” Ramírez (69,500) empató en fallo dividido en 10 rounds con el cordobés Nicolás Lúques Palacios (69,750) pero pasó a la siguiente instancia por su clasificación más alta en el ranking nacional. La decisión fue la siguiente: 97-95,5 (Ramírez); 95,5-95 (Palacios) y 95,5-95,5.

Por su parte, “El Chúcaro” Sánchez (69,850) se impuso en veredicto unánime al mendocino Nahuel Galesi (68,800) con tarjetas de 98,5-92; 97-92 y 98-91.