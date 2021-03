Actualización disponible Deportes 01 de marzo de 2021 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Quisiera, y es un anhelo seguro de todos ahora que se los cuento, del mundo en toda su dimensión…, comenzar la nota escribiendo como se me presentó en mi mente al instante de comenzar con el escrito, y seria: “después de una larga pandemia, o…, post pandemia” pero no, tengo que corregir la narrativa; y, lamentablemente escribirles: mientras transitamos el segundo año de pandemia, con cierta experiencia y tránsito de la misma, vamos aprendiendo a convivir con (esta peste?), suena muy fuerte, convivir con este virus, y…, sobreviviendo diría Víctor (Heredia) en su canto.

Y, en el deporte nos vamos actualizando como los sistemas operativos, viendo como se puede construir una convivencia y lo mas importante, que las disciplinas y sus actores puedan seguir con sus planificaciones e intenciones en la actividad, tanto cotidiana como de calendario, porque en el 2020 los dos aspectos estuvieron afectados, no fue solo el último.

Y la realidad contundente es que nos vamos actualizando sobre la marcha, porque así debemos tomar la actualidad, y permitan la redundancia, actualizar la actualidad día a día.

En esas actualizaciones los actores varios, juegan diferentes campos y polos, por un lado, la política regularizando, por otro, los directivos del deporte ofreciendo propuestas y los deportistas alineándose entre las nuevas directivas y como ofrecer alternativas. No deja de ser trabajos en equipo, ideas de cada sector, abrir bien las orejas e intentar con los cambios. Todo cambio es, al principio algo tedioso por ser nuevo, más cuando lo cómodo se hace habito y parece mejor lo viejo de lo nuevo. Esto SIEMPRE SUCEDE, y solo se necesita del tiempo para que se estacione en la mejor de las opciones en vez de ser una posibilidad o tendencia.

Por ello, y resumiendo, quiero ideas, quiero deportes con gente, quiero control y trabajo unido entre las facciones, necesito poder ver deportes como espectador, necesito ver si puedo competir, quiero plasmar ideas y no temerle al CAMBIO, al contrario, hacerle trampa y continuar como si no haya ocurrido.

Es eso, competir como si no estemos dentro de una pandemia y atender los problemas como tales, intervenir con soluciones, nuevas normas, y darnos una revancha todos juntos de manera individual…, hacer las cosas bien para que todo este realmente controlado para que nuestras cabezas no enfermen debido al sufrimiento que conlleva esta PESTE y, con el deporte podamos limpiarlas de todo mal, espero se entienda. Saludos cordiales y…, a practicar deportes, asistir y apoyar a los clubes, o entidades deportivas. Abramos las puertas, abramos la mente. Abrazo fuerte.