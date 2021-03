Los Pumas 7 volvieron a festejar en Madrid Deportes 01 de marzo de 2021 Redacción Por El seleccionado argentino de rugby seven se adjudicó este domingo un nuevo título en España, al imponerse en la final a Kenya por 45-7 y conseguir así el trofeo puesto en disputa en la Universidad Complutense de Madrid.

Los Pumas '7, el seleccionado argentino de rugby seven, se adjudicó ayer un nuevo título en la ciudad de Madrid, al imponerse en la final a Kenia por 45-7 y conseguir así el trofeo puesto en disputa en la Universidad Complutense de la capital española. Así, dieron otro buen paso con la mira puesta en el gran objetivo: los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tal como ocurrió la semana pasada en la que superó al mismo rival (21-14) en la definición, el conjunto albiceleste ejerció una nítida superioridad y concluyó invicto el certamen.

Marcos Moneta resultó la principal figura del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, al aportar tres tries. También apoyaron la bola en el ingoal adversario Joaquín De la Vega y Rodrigo Etchart, con dos intentos cada uno.

El pateador Gastón Revol aportó 8 puntos, a partir de la eficacia en cuatro conversiones, mientras que Fernando Luna sumó las últimas dos unidades, al rubricar un try de Moneta.



LO MEJOR DE LA FINAL

La formación de Los Pumas '7 incluyó a Matías Osadczuk, Germán Schulz, Joaquín De la Vega, Gastón Revol, Santiago Álvarez (capitán), Rodrigo Etchart y Marcos Moneta. Luego ingresaron Rodrigo Isgro, Fernando Luna e Ignacio Mendy. Siempre con la mira en Tokio, la formación argentina tendrá una ventana de descanso, antes de apuntar a la recta final hacia los Juegos. Más adelante, en su camino de preparación, tendrán otro certamen internacional, en Dubai. El torneo olímpico masculino se desarrollará entre el 26 y el 28 de julio.