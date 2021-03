Fin del sueño: Ben Hur perdió en una polémica final por el ascenso Deportes 01 de marzo de 2021 Redacción Por La BH cayó 2-1 ante Racing de Córdoba y los jugadores apuntaron contra los jueces por los fallos polémicos que fueron totalmente imparciales. Los cordobeses subieron al Federal A. En el cierre hubo tumulto, corridas y golpes.

FOTO EL LITORAL BOCHORNOSO. / El final que tuvo el encuentro entre Ben Hur y Racing. Los jugadores del Lobo ante uno de los jueces de línea.

Especial para LA OPINIÓN. - Algo de lo que terminó sucediendo en San Francisco se presumía. Por barrio Parque, durante toda la semana previa, algo se percibía. Ben Hur fue perjudicado, notoriamente, por la terna arbitral, y se terminó su ilusión de ascenso. La desventaja es grande. Y nada justifica lo ocurrido en el final del partido. Las imágenes que este lunes recorrerán todo el país, son otra cosa. Merecen otro análisis y no se deberían repetir. Como tampoco se deberían repetir, y aquí el foco, las actuaciones como las que tuvo, Joaquín Gil en la tarde de ayer.

Ya desde hace un largo tiempo que los arbitrajes en el fútbol argentino están, constantemente, bajo la lupa. Y si de torneos de ascenso se refiere, la situación se agudiza.

La BH perdió 2 a 1 ante Racing de Córdoba en una de las finales del torneo Regional Amateur y de esta forma son los cordobeses de Nueva Italia los que se quedaron con el ascenso al Federal A.

Al minuto de juego los cordobeses ya ganaban. Joaquín Gil vio una presunta mano cerca del área que derivó en un golazo. Facundo Rivero metió un tremendo tiro libre y así anotaba el 1 a 0. El gol le dio el golpe anímico necesario para que domine las acciones en esos primeros tramos del encuentro. Y a los 19 se encontró con otro regalo del árbitro. Penal que no existió.

En una contra, tras un córner a favor del equipo de Carlos Trullet, el árbitro vio una falta inexistente ante Franco García en el área y sancionó la pena máxima. Diego Jara se encargó de ejecutar y aumentar diferencias.

Con el correr de los minutos el Lobo, reaccionó, se fue acomodando, y si bien no jugó un gran primer tiempo, empezó a hacer su juego y fue por la remontada. Los fallos no fueron para los dos por igual y ahí el conjunto rafaelino perdió la calma.

Sobre el final de los primeros 45, Nicolás Besaccia, de cabeza, puso el descuento y encendió la ilusión y esperanza para lo que vendría en el complemento. Sin embargo, un instante después Ibáñez vio la segunda amarilla, se fue expulsado y el nerviosismo en Ben Hur continuó creciendo ante una falta muy cuestionada por todos ya que no ameritaba para amonestar.

En el complemento el Lobo salió a jugarse el todo por el todo. De entrada, una falta clara en el área que no fue cobrada por Gil, ni vista por el línea. Así y todo la BH, y con uno menos, impuso su juego, arrinconó a un Racing que se resguardó en la diferencia que había conseguido en el marcador, y nada más. Contó con chances claras y puso en aprietos al elenco cordobés pero falló en la definición.

El final, de ida y vuelta, sin dueño ni ideas claras. Racing se dedicó a aguantar y Ben Hur, entre desesperación y bronca, intentó el empate que le permitiera estirar la definición a los penales. No lo pudo lograr. Una vez terminado el partido, los jugadores fueron a reclamarles a los jueces líneas, uno de ellos reaccionó golpeando a los futbolistas con el banderín y esto enardeció aún más los ánimos. Y se desató lo peor. El final menos esperado. Golpes y patadas por todos lados.



OTRAS FINALES. Gimnasia y Tiro de Salta 2 - Fontana de Resistencia 0, Independiente Chivilicoy 2 - FADEP de Mendoza 0, Club Cultural de Bolivar 3 - Independiente Neuquén 0.



Las formaciones de los equipos:



RACING: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Mauro Ramallo (75m Juan Albertinazzi), Facundo Rivero y Santiago Rinaudo; Franco García (64m Franco Schiavoni), Mariano Martínez (75m Folco Cardona), Marcelo Benítez y Leandro Fernández; Diego Jara (75m Nicolás Parodi) y Emiliano Blanco. DT: Hernán Medina.



BEN HUR: Matías Astrada; Luis Ybáñez, Miguel Yuste, Martín Zbrun y Martín Alemandi (69m Facundo Hang), Nicolás Besaccia (82m Matías Zbrun), Leandro Sola (55m Marcos Valsagna), Joaquín Castellano y Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa (55m Maximiliano Bustamante) y Diego Núñez (46m Gustavo Mathier). DT: Carlos Trullet.



Goles en el primer tiempo: 1m Facundo Rivero, 19m Diego Jara, de penal (R) y 44m Nicolás Besaccia (BH).

Incidencia en el primer tiempo: 44m expulsado por doble amarilla Luis Ybáñez (BH). Amonestados: Fernández (R), Ybáñez, Ochoa, Mathier (BH).



Cancha: Sportivo Belgrano de San Francisco

Arbitro: Joaquín Gil (San Pedro).

Asistentes: Santiago Banegas y Milton Ayala.

Cuarto árbitro: Leonel Suárez.