FOTO ARCHIVO EN ACCIÓN. / Gino Albertengo cubre la pelota ante la marca del rival.

Llegar a jugar en la primera de un club es el sueño de muchos. Hermanos lográndolo, más. Y que tres de ellos lo hagan, y con la misma camiseta, ni que hablar. Más temprano que tarde los Albertengo alcanzarán en dicho logro a los Riberi, por ahora los únicos que lo han logrado. Haciendo referencia a Marcelo, Fernando y César.

Gino Albertengo, el menor de los hermanos de Lucas y Mauro, tuvo su primera convocatoria en Atlético de Rafaela, y ahora sueña con debutar en la primera de su club.

“Cuando me enteré de la convocatoria, que vi la lista, me puse muy contento, fue una alegría enorme”, le contó a La Opinión el menor de la dinastía Albertengo. Y agregó: “Fue una satisfacción de saber que todo el esfuerzo que hice durante todos estos años en inferiores pueden dar sus frutos”.

Con 17 años, Gino, es una de las joyas que tiene la Crema en su cantera. Y ahora, llevando adelante su primera pretemporada con Primera, y entrando en el radar del entrenador genera una gran expectativa.

“Esto significa mucho para mí porque es un paso muy importante y puedo aprender mucho de los jugadores experimentados, de los más grandes, que hace ya unos años que juegan y me ayuda para aprender mucho en lo físico y futbolístico, crecer mucho en ese sentido”, apuntó.

La salida de Copetti, la lesión de Esquivel, la molestia del Taca Bieler le abrieron un ‘lugarcito’ y es por esto que si bien Gino no se esperaba tener tan pronto su oportunidad, ahora sueña con debutar. “Estar en el plantel y ver que faltaban algunos jugadores por lesión sabía que podía tener alguna chance, mínima, pero igualmente me sorprendió. Estoy tranquilo y con muchas ganas de debutar, obviamente, pero si no se me llega a dar voy a estar contento igual por esta primera convocatoria”, indicó.

Con la humildad característica de los Albertengo, Gino se describe muy diferente (a la hora de jugar, porque hasta el tono de voz es igual) a sus hermanos. “Cada cual tiene su estilo y forma de jugar”, señaló entre risas, y describió: “Yo soy un delantero que trata de tener mucha movilidad, me gusta buscar los espacios y tirar diagonales, cuando la tengo ser lo más simple posible”.

Por último, y en relación al 2021 Gino Albertengo declaró: “Mis expectativas son poder mantenerme en el plantel, poder aprender y seguir creciendo día a día”.