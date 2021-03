Fue premiada Angeles Ascúa

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, dio a conocer la nómina de obras premiadas del nonagésimo séptimo Salón Anual Nacional de Santa Fe. El jurado –integrado por María Laura Carrascal, Ximena Pita y Cintia Clara Romero– se reunió el miércoles 24 y de manera unánime se expidieron para otorgar los premios y los estímulos que ofrecen las diversas entidades públicas y privadas que participan del Salón.La inauguración y premiación del 97º Salón de Santa Fe se llevará a cabo el miércoles 3 de marzo, desde las 18, en el museo, en un acto con aforo reducido en virtud de los protocolos sanitarios por Covid-19 –priorizando la participación de artistas premiados y seleccionados, autoridades y personal a cargo del encuentro– y se transmitirá en vivo para que e l público acompañe la celebración.La transmisión en vivo por el canal de youtube del museo se puede seguir a través del siguiente enlace: ww w.youtube.com/MuseoRosaGalisteoOk y en las redes oficiales del Ministerio d e Cultura de la Provincia de Santa Fe.El jurado del 97º Salón de Santa Fe analizó 442 obras/proyectos de los cuales seleccionaron 53 y otor garon premios y menciones, en conformidad de todos sus integrantes. En cuan to a los criterios de actuación sus integrantes señalaron En las obras premiadas, destacamos los vínculos trazados con la historia, con la geografía, con las instituciones del arte, en algunos casos, y con la intimidad y lo cotidiano en los procesos de producción”.El Premio Gobierno de la Provincia de Santa F e –que consta de $275.000 (adquisición) fue otorgado a la obra “Hermandad rafaelina” (Instalación) deLa misma se incorporará a las más de 2.700 obras que conforman el acervo del Museo.Sobre la decisión, el jurado indicó: “La densidad operacional que configuró al poner en diálogo piezas de su autoría con obras originales de artistas rafaelinos fallecidos. A diferencia de su hermano, “Betty, injustamente, no tuvo mucha trascendencia historiográfica” comenta la artista y, en consecuencia, diseñó una estrategia que logró trascender el tiempo y el espacio para hacer ingresar parte de la producción de Betty y Miguel Flores al patrimonio del museo con una obra que los hermana simbólicamente. Con este gesto repara especialmente el lugar de Betty que ahora adquiere visibilidad de la mano de una artista del presente que recupera su trabajo”.Ángeles Ascúa nació en R afaela, Provincia de Santa Fe en 1985. Es Licenciada en Bellas Artes (UNR). En 2014 participó del Programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella.Gracias a una beca del DAAD estudió en la Freie Universität Berlin. Fue premiada en el Salón Nacional de Rosario (2018), Bienal de Arte Joven de Bs As (2017), Premio en obra arteBA (2014), Premio al artista joven, FNBSF en el 2012 también recib ió una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes. Fo rmó parte de los proyectos BOGA, AdI y La Hermana Favorita, el New Museum de NY USA los seleccionó para la publicación Artist Spa ce Directory. Durante 2019 curó las exposiciones “Patrimonio Fulgor” Bienal Nacional de Rafaela en el Museo Urbano Poggi, “Lo s Motivos” de Maxi Rossini y Fabiana Ímola en la Alianza Francesa de Rosario y en la galería Gachi Prieto, y “Lido Iacopetti Imaginante popular” junto a Martín Legón y Jimena Ferreiro en las galerías Aldo de Sousa y Barro. Su obra ha tenido una destacada intervención en exposiciones tanto en el país como en el exterior, además de encontrarse en colecciones públicas y privadas.En cuanto a los premios estímulo, el jurado resolvió por unanimidad lo siguiente:Premio Estímulo Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Una pintura inabarcable” (Instalación) de Candela Pietropaolo.Premio Estímulo Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” a la obra “Donación y legado. Colección Mercede s Santamarina” (dibujo) de Cristian Segura.Premio Estímulo Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Y la pena es grande. Y el amor es inmenso/ El corazón tiene memoria; (dibujo) de Toti D’Stefano.Premio Estímulo Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Intenciones muralistas” (dibujo) de Mimi Laquidara.Premio Estímulo Universidad Nacional d el Litoral (No adquisición) a la obra “Cronografía manual con sombra y reflejo II” (video) de Camilo Guinot.Premio Estímulo Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (No adquisición) a la obra "El lugar " (pintura) de Nicolás Bassi.Premio Estímulo Pilay-Capitel (No adquisición) a la obra "Recuperar la Mirada" (audio) de Charo Amigo.La muestra permanecerá en exhibición hasta el domingo 9 de mayo del corriente. El museo se ubica en calle 4 de Enero 1510 de la ciudad de Santa Fe y abre al público jueves, sábados y domingos de 17 a 20h, con entrada gratuita y turno previo. Las visitas se coordinan escribiendo un correo electrónico a [email protected] con el asunto “Solicitud de visita programada”.Los recorridos se llevan a cabo en cumplimiento de las pautas establecidas en los protocolos del Ministerio de Salud y e l Protocolo y procedimientos de prevención Covid-19 para museos de l a Provincia de Santa Fe, aplicando las normas de higiene, control de temperatura y declaración jurada de salud, distanciamiento social y aforos reducidos. Todas las personas en el espacio deben utilizar tapabocas.Durante los meses de exposición se sucederán activaciones las cuales se anunciarán oportunamente en la página web (www.museorosagalisteo.gob.ar) y las redes sociales oficiales del museo.Carlos Aguirre, Charo Amigo, Lisandro Arévalo, Ángeles Ascúa, Aylen Bartolino Luna, Nicolás Bassi, Mariano Benavente, Pablo Bondi, Emiliano Bonfanti, Lucas Bragagnini, Marcela Cabutti, Carla Colombo, Pablo Cruz, colectivo C53 conformado por Emmanuel René Florance y José María Casanova, Sofía Desuque, Lucas Di Pascuale, Toti D’Stefano, Patricio Escobedo, Gabriel Fernández, Valeria Galliso, Juan Pablo García, Camilo Guinot, Mauro Guzmán, Mimí Laquidara, Anahí Laurencena, Luciano Leon Liguori, Victoria Liguori, Lucrecia Lionti, Pablo Logiovine, Daiana Martinello, Florencia Meyer, María Candelaria Palacios, Florencia Palacios, Dianela Paloque, Victoria Papagni, Magdalena Petroni, Candel a Pietropaolo, Ponchi, Virginia Pontelli, Belén Rímini, Soledad Rolleri, Julia Romano, Matías Sarlo, Sofía Sartori, Gisell a Mailen Scotta, Cristian Segura, Virginia Sotti, Martín Touzón, Leila Tschopp, Dino Valentini, Diego Vergara y colectivo Vogelfang / García Vazquez conformado por Ana Vogelfang y Julieta GarcíaVazquez.