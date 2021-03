El brillo de nuestras comparsas Sociales 01 de marzo de 2021 Redacción Por Durante tres días, comparsas y batucadas de nuestra ciudad fueron protagonistas de las noches al aire libre.

COMPARSAS// Ritmo, brillo y color en el fin de semana rafaelino. PÚBLICO// Con protocolo pudo presenciar el espectáculo.

Sobre el escenario de “Anfiteatro en Vivo”, tres comparsas y batucadas rafaelinas presentaron este fin de semana un espectáculo para toda la familia. Las agrupaciones Anyalí, Kimbara y Mahavirá se presentaron el viernes, sábado y domingo con un espectáculo unificado y reiterado los tres días, para que la mayor cantidad posible de público permitido por protocolo pudiera concurrir a disfrutar del show.

Con registro de datos y control de temperatura a cada espectador y espectadora e integrantes de las agrupaciones participantes, las jornadas se desarrollaron de manera segura, cumpliendo las disposiciones sanitarias correspondientes, con entrada gratuita y cantidad de espectadores limitada.

“Llevar adelante esta propuesta en este contexto de pandemia fue un gran esfuerzo, tanto para las agrupaciones como para el municipio y la Secretaría de Cultura. Pero lo hicimos con el convencimiento de que las comparsas no podían estar ausentes de Verano Acá, que es un verano de reencuentro y de reconstrucción luego de un 2020 tan complejo”, manifestó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

En ese sentido, el funcionario extendió su agradecimiento “al acompañamiento de la Guardia Urbana Rafaelina, de Protección Vial y Comunitaria, de Protección Civil y Defensa Civil, que nos cuidan y nos ayudan a que todo esto sea posible, no solo en estas tres noches, sino también durante toda esta extensa e intensa agenda de verano que estamos desplegando”, señaló.

“No nos desanimó tener que suspender el desfile de carnaval, fue una decisión necesaria y consensuada, pero temporal. Vamos a superar esta época, porque las ganas y el entusiasmo están de pie, como lo demostraron estas presentaciones este finde”, puntualizó.

En la noche del sábado, el intendente Luis Castellano, la secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe y el subsecretario de Salud, Martín Racca, presenciaron el encuentro.

También se realizó un registro fílmico y se transmitió por la fan page de Facebook de la Municipalidad de Rafaela, para que las personas que no pudieron concurrir pudieran disfrutarlo desde sus casas.