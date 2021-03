Dengue: información y recomendaciones Locales 01 de marzo de 2021 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela continúa trabajando para seguir generando conciencia y prevenir la enfermedad en la ciudadanía.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RECAUDOS. El Municipio sigue haciendo hincapié en la limpieza del hogar y de los patios.

El dengue es una enfermedad viral, tipo gripe, transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti infectado. En Argentina no hay vacunas disponibles para su cura, pero si se tratan correctamente los síntomas los pacientes evolucionan favorablemente y se reduce el riesgo de problemas graves. El aumento del número de mosquitos se atribuye a las lluvias, a las altas temperaturas, a la basura acumulada, al exceso de vegetación y a la presencia de desagües obstruidos, entre otros factores.



SINTOMATOLOGIA

Se manifiesta con algunos síntomas similares a los del Covid-19: fiebre, náuseas, vómitos y fuerte dolor de cabeza así como de articulaciones y músculos. Lo que diferencia a esta enfermedad del coronavirus es que el paciente no presenta sintomatología de vía aérea superior. Sin embargo puede aparecer erupción tipo sarampión, intenso malestar general y dolor detrás de los ojos. Los sangrados son poco comunes. Se recomienda no automedicarse, sobre todo no utilizar aspirina ni ibuprofeno. Se debe consumir abundante líquido y consultar con su médico de cabecera.



CRIADEROS

Las hembras depositan sus huevos en paredes de recipientes artificiales o naturales que contengan agua relativamente limpia: de lluvia, floreros o bebederos de animales, entre otros. No se consideran criaderos para Aedes Aegypti las zonas inundadas, zanjas y lagunas.



COMPROMISO CIUDADANO

Bajo el concepto “Más seco. Más limpio. Menos dengue”, los principales recaudos que se solicita a los ciudadanos para combatir al Aedes Aegypti están la limpieza continua del hogar y del patio, y el mantenimiento de pastos cortos. Además es importante vaciar recipientes que acumulen agua, tapar tanques, colocar neumáticos bajo techo, acondicionar residuos utilizando los distintos servicios municipales y limpiar diariamente bebederos de animales.



CUIDADO PERSONAL

Para poder evitar picaduras es importante mantener los ambientes libre de mosquitos, utilizando telas metálicas en puertas y ventanas, también prevenir el contacto con el mosquito a través de espirales, pastillas o repelentes habilitados.