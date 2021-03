Pascual y Bonino dan a conocer su opinión Locales 01 de marzo de 2021 Redacción Por FITOSANITARIOS

FOTO ARCHIVO CONCEJALES DEL PRO. Expusieron su parecer respecto al tema.

Los representantes del Pro dentro del bloque de Cambiemos, Marta Pascual y Lalo Bonino afirman que el controversial tema de uso de fitosanitarios los encontrará dando un debate responsable y plural, escuchando todas las voces para dar una respuesta superadora al dilema producción versus salud y medio ambiente, que responde a una preocupación legitima de algunos ciudadanos.

Ante la necesidad de elaborar una actualización de la ordenanza vigente que regula el uso de fitosanitarios, el bloque comenzó a trabajar en pedidos de informes fundamentales para conocer la realidad de Rafaela, que es el distrito donde deben legislar, ante falencias de la legislación provincial, que deja librada a la decisión de municipios y comunas algunas cuestiones fundamentales a reglamentar.

“Al Departamento Ejecutivo Municipal elevamos, hace más de 6 meses, una consulta respecto a si la Subsecretaria de Salud cuenta con información fehaciente o registros que evidencien una posible asociación entre el uso de fitosanitarios y la mayor ocurrencia de algunas enfermedades en Rafaela. Es muy preocupante que no podamos conocer la realidad de la salud relacionada a un tema tan controversial y que genera incertidumbre en la población, dado que aún no hemos recibido respuesta. Sabemos, que, ante el mal uso, los productos fitosanitarios no son inocuos para la salud de las personas, como tampoco lo son los domisanitarios que se usan a diario en los domicilios, muchas veces sin los recaudos necesarios, tampoco es inocuo un medicamento cuando no se respeta la prescripción del médico. El incumplimiento del Ejecutivo en dar respuesta a esta consulta es muy alarmante, porque se trata de preservar la salud de los rafaelinos, sería una grave falta a los deberes de funcionario público conocer o siquiera sospechar que la aplicación de fitosanitarios en la zona rural fueran un riesgo y no actuar, particularmente teniendo en cuenta que en otras oportunidades en el Concejo Municipal ha debatido esta temática, llegando a la conclusión de no innovar respecto a la ordenanza vigente porque no contábamos con evidencias que demuestren algún peligro para la salud”, expresó Marta Pascual.

“Desde la Secretaria de Ambiente y Movilidad se realizan controles presenciales de las pulverizaciones, controlando básicamente las condiciones meteorológicas al momento de la pulverización para que la posible deriva no afecte a la población, en casos desfavorables las aplicaciones se deben detener o no autorizar, ante la consulta dirigida a esa área la respuesta fue que no han debido sancionar a productores o aplicadores por incumplimiento a la ordenanza vigente, al respecto y para fortalecer aún más esta área estratégica de fiscalización hemos solicitado la incorporación de un nuevo profesional con dedicación exclusiva. Creemos que los avances de la ciencia y la tecnología nos van a permitir consensuar una reglamentación superadora, y vamos a avanzar luego de conocer la realidad sanitaria en beneficio de todos los sectores involucrados, para todos los sectores involucrados, pero especialmente para que los rafaelinos conozcan y se sientan seguros con las medidas que se toman”.

Asimismo, el edil indicó que “también es necesario avanzar en un ordenamiento territorial que determine los usos del suelo, especialmente en la zona periurbana, promoviendo actividades productivas, sustentables y en armonía con la salud humana y medioambiental”, finalizó.