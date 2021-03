Comienza la vacunación a mayores de 90 años Locales 01 de marzo de 2021 Redacción Por Este lunes se pone en marcha en toda la provincia el operativo de vacunación Covid-19 para los mayores de 90 años. En Rafaela, la convocatoria es para todos aquellos que solicitaron turno para este 1 de marzo en el Vacunatorio del Hospital "Jaime Ferre" desde las 12 hasta la hora 16, según la terminación del DNI.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CONVOCATORIA. Hoy sólo podrán vacunarse los que tienen turno confirmado.

La Dirección Regional de Salud Rafaela informa que este lunes 1 de marzo, fueron citadas las personas mayores de 90 años para recibir la vacuna por Covid-19 en el Vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré". El sistema les otorgó el horario de 12:00 y 13:00. Sin embargo, dada la disponibilidad del vacunatorio y la necesidad de que no concurran todos al mismo tiempo, se solicita que se presenten, quienes fueron convocados para hoy, según la terminación del documento en los siguientes horarios:

-Terminación 0 y 1: 12:00 hs.

-Terminación 2 y 3: 13:00 hs.

- Terminación 4 y 5: 14:00 hs.

- Terminación 6 y 7: 15:00 hs.

- Terminación 8 y 9: 16 hs.

Es importante aclarar que no podrán ser vacunadas aquellas personas que no se hayan registrado oportunamente en el sistema. Se solicita además, que en lo posible, quienes asistan para recibir la vacuna, concurran acompañados.

Cabe aclarar también que esta convocatoria solamente es para aquellas personas que han recibido el turno para este 1 de marzo, no para todos los mayores de 90.



SOBRE LA INSCRIPCION

Debido a que se presentaron situaciones donde algunas personas no pudieron registrarse para recibir la vacunación ya que se solicita el número de trámite del DNI y cuentan con un documento que no lo tiene, el Gobierno de la provincia puso a disposición un número de teléfono para este tipo de casos.

De este modo, quienes tengan este inconveniente, deberán comunicarse al 0800 555 6549. Una vez marcado dicho número, escucharán tres opciones que enuncia la grabadora. No se debe elegir ninguna de ellas, sino esperar en línea hasta que una persona operadora los atienda, quien procederá a registrar la inscripción.



CONFERENCIA

A raíz del comienzo del operativo de vacunación para personas mayores de 90 años, este lunes a partir de las 12:30 se llevará a cabo una conferencia de prensa en el Hospital para todos los medios de comunicación.



EN EL TERRITORIO

Este lunes 1 de marzo comenzará en la provincia el operativo de vacunación contra el coronavirus para los mayores de 90 años que se hayan inscripto en el registro oficial, y se hará con dosis de la vacuna Covishield. Así lo informó el Ministerio de Salud de la provincia que dio a conocer también que el cronograma de aplicación de las vacunas está sujeto a la disponibilidad de las mismas, y que finalizó el cronograma implementado en los geriátricos de todo el territorio provincial. En la ciudad de Santa Fe, el operativo se llevará a cabo en la Esquina Encendida, ubicada en Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría. En ese lugar habrá 15 puestos y los anotados deberán concurrir de 9 a 17.

Mientras tanto, en la ciudad de Rosario el operativo se desarrollará en el ex predio Ferial La Rural ubicado en Bv. Oroño 2493, y contará con 30 puestos de vacunación en turno mañana de 8 a 13. También se aplicarán las dosis en el Centro Municipal de Distrito Noroeste Olga y Leticia Cossettini, en Av. Provincias Unidas Bis 150. En este caso habrá 5 puestos y será de 8 a 12 y de 13 a 18. La vacunación se concretará en otras localidades de la provincia. En Venado Tuerto el operativo se desplegará en el Hospital Alejandro Gutiérrez, en Santa Fe 1311, de 7 a 17. Lo propio sucederá en la ciudad de Rafaela donde se vacunará a mayores de 90 años con turnos confirmados en el Hospital Jaime Ferre, de Lisandro de la Torre 737,de 12 a 20. Finalmente en la ciudad de Reconquista, la inoculación se llevará a cabo en el Hospital Olga Stucky de Hipólito Yrigoyen 1951, de 12 a 18; y en la Región Salud de esa localidad ubicada en Iriondo 1540, en el horario de 8 a 13.

Cabe destacar que este viernes culminó el operativo de vacunación en más de 300 geriátricos de diferentes departamentos de la provincia. En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Martorano, destacó el desempeño de los equipos y afirmó que "salir a los geriátricos fue un hito porque llegamos a los más vulnerables, es un hecho histórico".

Cabe señalar que desde mayo del 2020 el Ministerio de Salud llevó adelante una auditoría en todos los geriátricos de la provincia para desarrollar los protocolos necesarios en caso de contagios por Covid. En diciembre se solicitó la nómina de personal y residentes para diagramar el operativo que comenzó el pasado lunes 22 de febrero, tras la llegada de la vacuna Covishield de Astrazeneca/Oxford.

Martorano recalcó que "lo que vamos a lograr con la vacuna es bajar la mortalidad y el nivel de internación". Además la funcionaria brindó precisiones sobre las características de la vacuna Covishield, que tiene la licencia de Oxford-Astrazeneca, fabricada en la India. "Esta vacuna requiere de 2 a 8 grados, y eso nos da un margen mejor en la logística, y una vez abierto el frasco dura 6 horas. Hoy tenemos disponible esta vacuna y la Sputnik está también autorizada para mayores. Estamos hablando de 17 mil personas entre residentes y cuidadores a quienes se les aplicó la dosis".

"La vacunación en Santa Fe es transparente, la orden del gobernador fue muy clara. En la comparación con otras provincias, estamos viendo que nosotros estamos terminando al personal de salud y en otras no lo hicieron. Estamos vacunando bien", finalizó Martorano. Por su parte, el sub secretario de Salud de la provincia Jorge Prieto, señaló respecto del operativo desplegado en las residencias para adultos mayores de todo el territorio que "esta etapa de la campaña representó un gran esfuerzo de todo el equipo de salud que no tuvo descanso para poder trabajar. Los adultos mayores representan una población sensible, vulnerable, y por eso quisimos llegar al mayor número en el menor tiempo posible".