Murió Mabel Bouhier, la jefa de UTI del Hospital Locales 01 de marzo de 2021 Redacción Por

Mabel Bouhier, quien se desempeñaba como jefa del servicio de Unidad de Terapia Intensiva del Hospital "Dr. Jaime Ferré", falleció ayer luego de sufrir una descompensación, lo que causó sorpresa en el ámbito del centro de salud y en la sociedad por su fuerte compromiso social.

Las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar. "Con profundo dolor nos toca despedir a Mabel Bouhier, enfermera con 28 años de ejercicio en el Hospital “Doctor Jaime Ferré”, y jefa del Servicio de Terapia Intensiva desde hace 16. No hace mucho, Mabel, en una entrevista, comentaba la terrible situación de stress que atraviesa el personal de salud a causa de la pandemia, acompañada de un fuerte desgaste físico. Que Dios la reciba en el lugar privilegiado que se merece por haber puesto su cuerpo y su alma al servicio de los demás. Que en Paz Descanses, Mabel. Consuelo para sus amigos y familia", publicó el intendente, Luis Castellano.

"Fuiste una mujeraza. Buena persona, profesional amiga, hermana, hija, madre, esposa. Fuiste luz... Dejas tu estela en el aire. No lo puedo entender .. nos duele el alma", fue otro de los mensajes en el muro de Facebook.

"Cuántos años compartidos querida amiga y compañera Mabel. Voy a extrañar nuestras charlas, nuestras guardias, nuestros mates... Te llevo en mi corazón y te voy a extrañar mucho. Nos dejas un vacío enorme. Espero donde estés que estés rodeada de todo el amor que siempre brindaste. Cada rincón del Hospital te recuerda como una gran compañera luchadora y servicial. Vuela alto. Gracias por todo", fue otro de los emotivos mensajes en redes sociales.