El secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Francisco Meritello, salió ayer al cruce de una frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando habló de "funcionarios que no funcionan" en el Gobierno, y enfatizó: "Tenemos un Gabinete de lujo". "No comparto; creo que tenemos un Gabinete de lujo que nos está faltando mostrar", sostuvo Meritello, en referencia a los cuestionamientos que expuso Cristina en una carta pública que difundió el año pasado.

"Estoy convencido de que el Gabinete funciona y creo que hay funcionarios maravillosos que la gente tiene que conocer", agregó Meritello, que sí consideró que los ministros deberían "salir más" a la calle. En este sentido, indicó en declaraciones a FM Milenium: "Creo que los ministros tienen que salir más de lo que salen. Muchas veces el presidente (Alberto Fernández) termina absorbiendo determinados temas que podría absorberlo el ministro de cada área.

Estamos trabajando en eso".

En tanto, acerca de las tensiones puertas adentro en el Gobierno, dijo: "Somos un frente heterogéneo y no todos pensamos lo mismo, pero hay cosas que son rectoras". Y con vistas a los próximos comicios legislativos, consideró: "Creo que si gestionamos bien las elecciones, las ganamos como consecuencia de gestionar bien".