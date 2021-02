Víctor Hugo Fux presentó su libro “300 Indy historia de una epopeya”

Víctor Hugo Fux, periodista de Diario LA OPINIÓN, hombre muy reconocido y ligado al deporte motor, presentó en la jornada de ayer su libro “300 Indy Historia de una epopeya”, en el que desgrana en 160 páginas una jugosa historia de aquella carrera que es leyenda.



La presentación, en la que Fux estuvo acompañado por su amigo y coequiper Edgardo Peretti, el presidente de Atlético de Rafaela, Silvio Fontanini, y el presidente de la subcomisión de Automovilismo de Atlético, Adrián Sanmartino, se realizó al aire libre y respetando los protocolos sanitarios en el playón de boxes del Autódromo Ciudad de Rafaela, mismo escenario de aquella histórica carrera disputada un día como hoy, 28 de febrero pero de 1971.



“Una fecha grabada a fuego para la memoria colectiva de Rafaela”, coincidieron todos.



Rodeado de familiares, amigos, pilotos y ex pilotos, periodistas, diferentes personalidades y dirigentes del club Atlético, VHF rebosaba de felicidad y lo demostraba en cada gesto, en cada palabra.



Y tanto para Víctor, como para Edgardo y todos aquellos que –somos- parte de Diario LA OPINIÓN, no fue una jornada sencilla de transitar… “No es un día más para mí, es un día de sensaciones encontradas, después de tantas expectativas y entusiasmo por presentar este libro por la mañana me entero del fallecimiento de Roberto Actis, una persona que en su momento junto a Emilio Grande me convocaron para trabajar en el Diario LA OPINIÓN, eso fue hace 46 años, me preguntaron si me interesaba, la respuesta creo que está a la vista. Mi homenaje también para Roberto y mi agradecimiento para Emilio”, inició su discurso Víctor Fux.



“Es un orgullo muy grande poder presentar el libro en el mismo lugar donde se desarrolló la carrera”, indicó.



21 capítulos, acompañado por fotos históricas de aquella histórica carrera disputada en Rafaela, el 28 de febrero de 1971 por pilotos estadounidenses, y un argentino, en el ‘Templo de la Velocidad’.



Tras un repaso del origen de Atlético y de una breve mención de las carreras más representativas a lo largo de más de un siglo de historia, el libro comienza a reflejar las gestiones previas que debieron realizarse para que pueda hacerse realidad el sueño de aquellos ‘locos’ dirigentes albicelestes.

Las obras que debieron ejecutarse para adaptar el óvalo a las exigencias planteadas por aquel entonces por el United States Auto Club, las cuales demandaron una inversión y un esfuerzo significativos, que no supo de renunciamientos por parte de aquel grupo de emprendedores liderado por el ingeniero Eduardo Ricotti, presidente de Atlético.

El arribo de las máquinas primero y de la delegación visitante más tarde, fueron otros hechos que merecen un tratamiento especial, al igual que el traslado que debió cumplirse entre el aeroparque de Paraná -donde arribaron los vuelos de la empresa Aerolíneas Argentinas- y esta ciudad.

Los entrenamientos y la clasificación, en la que Lloyd Ruby estableció un récord que sigue vigente para el trazado rafaelino, al bajar la marca del minuto para completar un giro, precedieron a la gran carrera, que se desarrolló en dos series, para determinar su ordenamiento definitivo con la victoria de Al Unser, por entonces campeón de la Fórmula Championship.

Carlos Alberto Pairetti, el único argentino participante, es motivo de una nota especial y anoche, en el lanzamiento del libro, tuvo su participación mediante una llamada telefónica. En la publicación también se reproduce una nota de Orlando Pérez Manassero sobre las características del Colt Ford ganador y otra realizada por el recordado periodista Carlos Marcelo Thiery publicada en la revista "El Gráfico".

La portada de "300 Indy - Historia de una Epopeya" fue realizada por el diseñador cordobés Rolando Omar Gouiric; el armado estuvo a cargo de Hugo Giorgetti y la impresión fue responsabilidad de ArtePrint, con talleres en Bella Italia Productiva.