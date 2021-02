Colón goleó a Banfield Deportes 28 de febrero de 2021 Redacción Por LIGA PROFESIONAL

FOTO NA FIGURA./ "La Pulga" Rodriguez convirtió y asistió en otra gran tarde.

Colón de Santa Fe fue más que efectivo y tuvo una tremenda actuación de Luis "La Pulga" Rodríguez, goleó ayer a Banfield por 3 a 0 para quedar como único líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, en un partido correspondiente a la tercera fecha. El equipo "sabalero" se impuso con los goles de Alexis Castro, a los 41 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento aumentaron Nicolás Leguizamón, a los 15, y Luis "la pulga" Rodríguez, a los 24. Ambos equipos terminaron con diez hombres por las expulsiones de Martín Payero, a los 7, en Banfield y Facundo Garcé, a los 21, en Colón, los dos en el segundo tiempo.

Con este resultado Colón lidera las posiciones con 9 puntos, producto de tres victorias en igual cantidad de cotejos, mientras que sus escoltas son Banfield y Estudiantes de La Plata, ambos con 6.



DURA DERROTA DE SAN LORENZO

San Lorenzo fue una sombra y sufrió anoche un duro golpe al caer goleado 4 a 0 por Central Córdoba, en un partido disputado en el Bajo Flores y correspondiente a la tercera fecha de la Zona A. Jonathan Bay, a los 11 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el elenco santiagueño. Ya en el complemento, el "Ferroviario" amplió cifras con los tantos de Miltón Giménez -golazo- y de Carlo Lattanzio, a los 3 y 6 minutos. Cerca del final, en tiempo de descuento, Oscar Salomón marcó el cuarto gol.

Ganó el Rojo: Por su parte, Independiente logró su segundo triunfo en fila al imponerse por 1 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima, en Avellaneda, por Zona B. El "Rojo" destrabó un encuentro complicado gracias a la pelota parada, a los 21 minutos del segundo tiempo: Sebastián Palacios ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, Juan Insaurralde cabeceó, la pelota pegó en el palo y Silvio Romero, en la línea, la empujó al fondo de la red.



EMPATE EN CORDOBA

Talleres y Newell´s Old Boys de Rosario igualaron en dos tantos, al cabo de un discreto encuentro disputado ayer en el estadio "Mario Alberto Kempes", por la zona B. Mateo Retegui, a los 5 minutos del complemento, inauguró el marcador para la "T", en tanto que Ignacio Scocco, a los 11 a través de un penal, niveló las acciones para la escuadra de Frank Kudelka, siendo Julián Fernández, a los 19 minutos, el encargado de dar vuelta el tanteador para la visita. Diego Valoyes, a los 39, niveló definitivamente para el "Tallarín".

El elenco rosarino terminó el cotejo con un jugador menos debido a la expulsión de Justo Giani, a los 30 minutos del segundo período. En Talleres debutó el rafaelino Angelo Martino, ingresando a los 34' del complemento por Augusto Schott.



RIVER CON EL CALAMAR

Y BOCA CON SARMIENTO

River intentará hoy lograr su segunda victoria consecutiva cuando visite a Platense, que tendrá la despedida del emblemático Daniel Vega, quien decidió retirarse de la actividad profesional. El encuentro se disputará a partir de las 17:10 en el estadio Ciudad de Vicente López, será controlado por el árbitro Ariel Penel, e irá televisado por TNT Sports.

Por su parte, Boca repetirá el once inicial que venció a Newell´s, algo que no ocurre hace un año, para buscar su segunda victoria este domingo, cuando recibirá a Sarmiento en la Bombonera por la tercera fecha de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de Fox Sports Premium.

Trucco dirige en La Plata: Racing buscará hoy conseguir su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol cuando visite a un Estudiantes de La Plata que intentará lograr su tercer triunfo consecutivo, en un partido correspondiente a la Zona A. El encuentro se jugará a partir de las 19:20 en el estadio Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje del rafaelino Silvio Trucco y será televisado por TNT Sports.