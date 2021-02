Blondel anotó en un amistoso Deportes 28 de febrero de 2021 Redacción Por TIGRE

El ex Atlético de Rafaela, Lucas Blondel, marcó uno de los tantos con los cuales el equipo alternativo de Tigre se impuso 3 a 0 ante Acassuso en uno de los amistosos disputados en la jornada de ayer en el Dellagiovanna. Los titulares empataron 1 a 1.

En el juego principal, Tigre no pudo con Acassuso, de la Primera B, con el que finalmente igualó 1-1, en ensayo de preparación previo al arranque del torneo de la Primera Nacional, pautado para el sábado 13 de marzo.

En el estadio José Dellagiovanna de Victoria, el equipo dirigido por Diego Hernán Martínez marcó por intermedio de Sebastián Prieto, mientras que el experimentado delantero Javier Rossi (ex Platense) estableció la paridad para la formación de Boulogne.

El arquero del elenco visitante, Juan Ignacio Dobboletta, le atajó un penal al goleador Pablo Magnín, durante el primer período del cotejo, que contempló 60 minutos.

El ‘Matador’ sumó su tercer encuentro de preparación sin triunfos, ya que anteriormente había caído con la Reserva de Lanús (0-1) y con All Boys (0-2).Además, el conjunto del norte bonaerense empató 1-1 con Alvarado de Mar del Plata por 32vos. de final de la Copa Argentina, aunque avanzó de ronda, por la vía de los penales.

En el cotejo entre equipos alternativos, el triunfo fue de Tigre por 3-0, con tantos de Diego Sosa, Lucas Blondel y Juan Ignacio Cavallaro.

Tigre arrancará su labor en la Primera Nacional enfrentándose como visitante a Belgrano de Córdoba (sábado 13 de marzo), en partido por la primera fecha del grupo A de la competencia.