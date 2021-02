Las otras finales

Este domingo se disputarán otras tres finales en estadios neutrales, por ascensos al Federal A, con este detalle:

En Carmen de Patagones, club Deportivo: a las 17.10 Ciudad de Bolívar vs. Independiente de Neuquén, Pablo Núñez (San Juan).

En General Pico, Club Ferro: a las 17.10 Independiente de Chivilcoy vs. FADEP de Mendoza, Nelson Bejas (Tucumán).

En Santiago del Estero, Club Güemes: a las 17.10 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Fontana de Resistencia, Bruno Amiconi (Salto).