Va por la gloria en San Francisco Deportes 28 de febrero de 2021 Redacción Por La BH enfrentará este domingo a Racing de Córdoba en la final por el ascenso 3 al Federal A. El partido a disputarse desde las 17.10 en cancha de Sp. Belgrano será dirigido por Joaquín Gil, de San Pedro.

FOTO J. BARRERA 90 MINUTOS ESPERADOS. El Lobo va por el ascenso, el gran objetivo que quiere lograr desde hace varios años. FOTO PRENSA BEN HUR LA CUOTA DE FUTBOL./ Ricardo Acosta y Joaquín Castellano.

Ben Hur quiere tener su tarde inolvidable, como hace mucho tiempo lo espera. El Lobo tendrá la oportunidad en el estadio "Oscar Boero" de festejar un ascenso luego de más de 15 años. O sea desde aquel 15 de mayo de 2005 cuando fue campeón del Argentino A y subió a la B Nacional venciendo a Aldosivi de Mar del Plata por 4 a 1 en barrio Parque.

A partir de las 17.10 empezará a disputar los 90 minutos decisivos por los que durante muchos campeonatos soñó jugar. En 2016 estuvo cerca, en los duelos con Mandiyú, y hoy intentará en un formato diferente por la particularidad de este torneo de Transición dispuesto por los avatares de la pandemia. Será una única final, en campo neutral, sin público y con la posibilidad de ejecución de tiros desde el punto del penal en caso de igualdad. Algo que tanto el Lobo como la Academia cordobesa no querrán, pero que está dentro de las alternativas posibles.

Como ya hemos hecho mención durante la semana, Ben Hur tiene la chance de volver a festejar un ascenso con el mismo técnico que lo hizo en aquella ocasión que llegó a la B Nacional. El propio Carlos Trullet fue también el entrenador que estaba a cargo del equipo en la última victoria benhurense ante Racing, en abril de 2004 como visitante por 3 a 2. Pero hablando del presente, que es lo más importante, hay que recalcar que el equipo de barrio Parque llega con un invicto de seis presentaciones (solamente perdió en el debut ante 9 de Julio por 2 a 0), con cuatro victorias consecutivas y 312 minutos sin que le conviertan goles a Matías Astrada, para lo cual también mucho tiene que ver el bloque defensivo. Durante la fase clasificatoria, tras aquella caída inicial, el equipo estuvo siempre bajo presión y pudo responder con personalidad. Llegó a la última fecha de la zona sabiendo que si le ganaba a Atlético Carcarañá se clasificaría, y lo hizo con autoridad, por 3 a 0.

La semifinal ante Atlético Paraná era otra pueba complicada, en terreno adversario, y la superó no solo con autoridad, sino también con momentos de buen fútbol que van más allá del 4 a 0 que muestra la chapa del resultado. A juzgar por los dos últimos partidos, el equipo encontró definición y gol en los delanteros, para complementar lo bueno que vino haciendo en defensa durante el certamen.

En función de ello, Carlos Trullet dispuso repetir en esta gran definición del torneo el mismo equipo que jugó la semifinal, con lo cual Luis Ybáñez continuará en la formación y Gustavo Mathier estará en el banco de suplentes. La novedad entre los convocados es la vuelta de Germán Mayenfisch, recuperado de una distención de ligamentos. Entonces, además de los titulares, para ocupar un lugar en el banco de suplentes (2 quedarán fuera) estarán: Alan Velazquez, Mathier, Tomás Asteggiano, Mayenfisch, Facundo Hang, Leandro Sosa, Marcos Valsagna, Matías Zbrun y Maximiliano Bustamante.



EL RIVAL TIENE LO SUYO

Racing de Córdoba integró una zona clasificatoria de cinco equipos en la provincia de Córdoba, ganando los cuatro partidos disputados. Tuvo 10 goles a favor y 2 en contra. Luego en la semifinal también derrotó a San Lorenzo de Alem, como local, por 2 a 0. Es decir que el equipo rafaelino disputó dos partidos más.

El elenco de Hernán Medina también se armó para ascender (la Academia descendió en 2019) y con la llegada del delantero Diego Jara tuvo a su jugador más relevante, puntualmente en la parte ofensiva. En este campeonato ha convertido 3 goles.

Por lo demás, Racing intenta ser protagonista hacia el arco de enfrente, pero no deja de tener alguna complicación cuando lo atacan con intensidad. Con respecto al último encuentro ante San Lorenzo de Alem se vislumbra un cambio en el equipo. Nahuel Rodríguez ocuparía el lateral derecho en lugar del lesionado Marcio Gómez. La delegación se instaló desde el viernes en la cercana ciudad cordobesa.