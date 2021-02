Hoy, no mañana Suplemento Economía 28 de febrero de 2021 Por Guillermo Briggiler Los cambios de rumbo económico no pueden demorar más.

FOTO ARCHIVO SAN EXPEDITO. Su mensaje en este caso podría ser que la Argentina no deje para mañana los cambios que necesita hoy.

San Expedito es un santo católico que, según cuenta la historia, cuando se estaba por convertir y cambiar de vida, escuchó a un cuervo que le decía que deje para mañana su conversión, a lo que él contestó, que lo haría hoy mismo y no mañana. Es por eso lo representan con un cuervo a sus pies y la palabra “hodie” que en latín significa hoy.

Parece que el cuervo de San Expedito sigue diciendo a los gobernantes argentinos que dejen los cambios y ajustes, que el país necesita para crecer, para mañana y estos se escudan en que es un año electoral, sin embargo la excusa no es válida, ya que vivimos en democracia por lo que las elecciones son cada dos años, es decir, siempre estamos en modo electoral.

El responsable de la inflación en nuestro país es el gobierno, quien gasta un treinta por ciento más de lo que recauda y al no poder tomar deuda en los mercados, nadie le presta, ni tampoco posee ahorros ni reservas, debe recurrir a la emisión monetaria para cubrir el déficit. Ese gasto adicional, del mal llamado Estado Presente, es pagado por toda la población, pero principalmente por aquellos sectores de menores recursos, que ven subir el precio de los alimentos básicos mes tras mes. Por un lado te dicen que están presentes, pero por otro te mandan la factura disfrazada de aumentos de precios, de lo que gestionaron. Para disimular buscan chivos expiatorios, los productores, los empresarios, los especuladores, contradiciendo la teoría económica que indica que los costos no son los fijadores del precio de un producto. Conjuntamente lanzan controles de precios que son los generadores de desabastecimiento. En un curso de microeconomía de nivel secundario, se aprende que las variables económicas con que se determinan las curvas de oferta y demanda, son precio y cantidad, por lo que si se pone un techo al precio, las curvas ajustarán por la cantidad generando faltas de productos.

Los anclajes que está utilizando la conducción económica para aminorar la suba de precios son, la contención de las tarifas de servicios públicos y el atraso del tipo de cambio, por lo que en los próximos meses veremos un dólar creciendo por debajo de la inflación, de manera que se apreciará el peso y se abaratarán los productos importados, pero el BCRA, escaso de reservas como está, realiza una contención de importaciones, que pone un inconveniente adicional a la producción limitando la entrada de insumos.

Una arista buena del próximo mes será el aumento de la recaudación por el nuevo impuesto a la riqueza, que dejará un par de meses de superávit fiscal y menor emisión. Sin embargo debemos agregar al análisis que tenemos en el país un problema de oferta, el PBI, es decir lo que produce toda la nación en un año, cayó un diez por ciento durante el 2020, por lo que tenemos menos productos para la misma cantidad de dinero que potenciará el impacto en precios.

Si no hacemos hoy, hodie, un cambio de rumbo económico y se no realizan las reformas estructurales que el país necesita para producir más y generar riqueza para repartir entre sus ciudadanos, seremos nuevamente más pobres, menos libres y más dominados por ideas foráneas.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler