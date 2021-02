Caliza Revestimientos: el desafío de transformarse

Seguramente alguna vez sentiste tanta afinidad con un amigo/a que pensaste que podrían hacer un excelente equipo emprendedor. Erica y Jorgelina son ese equipo perfecto, crearon Caliza una empresa que brinda soluciones a la construcción y decoración. En dupla, se ocupan de todas las tareas que el negocio requiere, y todo lo hacen con mucha pasión.Érica Otterstedt y Jorgelina Squeff, son dos amigas que se conocen desde la adolescencia. Cada una estuvo viviendo y trabajando en lugares lejos de Rafaela durante más de 15 años. Al regresar a la ciudad, la realidad laboral las invitó a transformar sus carreras profesionales. Fue así que, decidieron emprender el sueño de la empresa propia.En largas charlas sobre “qué hacer” vimos varias alternativas en la red. Sabíamos que “algo” queríamos fabricar y comercializar. Y allí surgieron los revestimientos de hormigón. Al no ser del palo, nos pusimos a investigar qué opciones nos daba el mercado para capacitarnos. Es entonces que, de un martes a un jueves, decidimos ir a Buenos Aires, tomar cursos y comprar nuestros primeros materiales de trabajo. Y así arrancó...Comenzamos, por sugerencia de los instructores, con la fabricación de placas antihumedad. La inversión inicial para este producto es sustancialmente menor que con hormigón. Ello nos permitía posicionar la marca en el mercado para poder crecer.Comenzamos a producir en el galponcito trasero de una casa y la demanda nos obligó a buscar un espacio más grande. Al año de haber comenzado, ya estábamos alquilando nuestro primer galpón.Este espacio nos permitió comenzar con la fabricación de productos de hormigón.Para la elección del nombre, realizamos un listado y lo pusimos a votación de amigos y familiares a través de una encuesta de google. Rápidamente, Caliza logró el primer lugar. Una vez más, la gente cercana y querida nos dio el apoyo que necesitábamos.Nosotras llevamos adelante todas las tareas que se requieren: somos de marketing, ventas, producción, desarrollo de nuevos productos y moldería, administración, finanzas, desarrollo de proveedores, logística, instalación de producto, mantenimiento, y todo aquello que haga falta.Hemos caminado el sendero partiendo de lo sencillo, caminando paso a paso, pero de manera firme y convencidas de que este proyecto se las trae. Contamos con dos líneas: Antihumedad (placas de yeso de diseño) y Premoldeados de Hormigón. Nuestro corazón está en el diseño personalizado, a medida de las necesidades del cliente y con materiales de primera calidad. El proceso de fabricación es totalmente artesanal, haciendo que cada una de las piezas producidas sea única y original.Productos:1) Placas de yeso reguladoras de la humedadSon placas decorativas elaboradas con yeso cerámico de primera calidad que permiten la regulación de la humedad ambiental.2) Revestimientos y pisos de hormigónContamos con una variada cantidad de productos premoldeados de hormigón. El cliente puede elegir, tanto el modelo como el color. Algunos de nuestros modelos son pintados a mano uno a uno.La moldería utilizada puede ser:a) estándar, que, si bien es adquirida en el mercado, los modelos elegidos no están siendo utilizados por otros fabricantes de la zona;b) o de elaboración propia. Por ej: el modelo Rústica - Hormigón encofrado a la vista, que de acuerdo a la necesidad del cliente es fabricada tanto para revestimiento como para pisos.Al contar con la versatilidad de elaborar nuestros propios moldes, nos permitimos diferenciarnos de productos que se encuentran en el mercado.3) Revestimientos y pisos de hormigón alivianado (tecnologías alternativas)El hormigón alivianado nace de la idea de desarrollar un producto de hormigón que sea sustentable, ecológico, liviano (tanto para su manipulación como para su instalación), y que colabore con el medio ambiente. Invitamos a dos alumnas del último año de la carrera de Lic. en Organización Industrial de la UTN Rafaela para que colaboren con nosotras en el desarrollo del producto. El producto de hormigón logrado, reemplaza la piedra por una grava plástica que actualmente no tiene ningún fin de utilización comercial y es considerado “basura”.Actualmente estamos realizando ensayos que nos permitirán elaborar productos totalmente innovadores. Nuestro desafío es seguir creciendo e ir por más. Esto es: desarrollar más distribuidores, obtener un espacio más grande para aumentar la producción, realizar inversiones en maquinarias y moldes, y empezar a contar con colaboradores.CONTACTO:Dirección: Rubén Darío 551 - Rafaela - Santa Fe - ArgentinaTeléfonos: 3492 644765 / 11 40351674E-mail: [email protected] Redes: Facebook / Instagram @calizarevestimientos