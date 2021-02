"La donación de órganos es un hecho transparente”

Ayer se celebró el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, fecha que en la Argentina se celebra cada 30 de mayo, recordando el nacimiento del primer bebé de una paciente trasplantada inmunosuprimida en un hospital público en nuestro país. Estas fechas permiten visibilizar aspectos importantes a tener en cuenta y permiten hablar del tema en profundidad, cosa que muchas veces no sucede por el ritmo de vida en el que vivimos y la cantidad de noticias que ocurren a diario.

El director del CUDAIO, Dr. Armando Perichón, analizó diferentes aspectos en torno a la donación de órganos: “Es bueno cada tanto poder hablar de la donación de órganos que es lo que permite que mucha gente que está en una lista de espera pueda salir y hacer una vida absolutamente normal o algunos puedan recuperar situaciones que los llevarían a la muerte y que con un trasplante se resuelve. La Argentina en este momento desde hace varios años viene cambiando su perfil en cuanto a la donación, ya estamos arriba de los 15 donantes por millón de habitantes por año; acuérdese que en el 2003 Argentina tenía 5 donantes por millón de habitantes por año, eso ha permitido que mucha más gente se pueda trasplantar”.

“La ley Justina o 27447, permitió de alguna manera también apoyar muchas de las cosas que habían quedado sin sancionar adecuadamente con la modificación del 2005 que se conoció como ley de presunto donante, eso permite hoy una rapidez y facilidad para llevar adelante los procesos judiciales, los procedimientos de todo tipo y que ha permitido que podamos tener la cantidad de donantes que estamos teniendo”, explicó el director del CUDAIO.

La pandemia y la donación de órganos

El Dr. Armando Perichón hizo referencia al impacto que tuvo la pandemia en el tema de la donación de órganos y dijo que “ indudablemente la pandemia afectó a todos, el año pasado aproximadamente dentro de un 50 y 55% se cayeron los trasplantes o los donantes en nuestro país, a pesar de eso en nuestra provincia hubo, junto con Córdoba, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y se pudieron sostener algunos promedios adecuados si uno lo compara con lo que pasó en Europa que se cayeron espectacularmente más del 80% “.

“Este año hemos empezado, la provincia de Santa Fe está en el segundo lugar después de la provincia de Buenos Aires en la cantidad de donantes y lo interesante es que se han hecho trasplantes este año en dos hospitales que el año pasado había sido difícil poder hacerlo porque eran hospitales Covid, el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y el hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, creo que la provincia está en la senda de poder repetir los récords que viene asiduamente repitiendo año tras año, para poder colocarse los primeros lugares de la lista de donantes en el país”, subrayó Perichón.

El directo de CUDAIO manifestó su reconocimiento a muchos profesionales y no profesionales que trabajan en la distintas áreas y a muchas familias que comprendieron frente al dolor poder todavía seguir dando algo por el otro y “llamar a la población para que deje de creer en los mitos, esos mitos que a veces hacen tanto daño y nunca se han podido demostrar”.

“La donación de órganos es un hecho transparente y tiene un sistema informático que lo controla tanto para los profesionales como para los propios pacientes, controlar a través del sistema informático todo lo que sucede con su espera en la lista. Me parece que tenemos que seguir apostando al trasplante como una solución para mucha gente. Hoy más de 10 mil personas están esperando un trasplante, tantos de órganos como del tejidos. Un reconocimiento a todos y esperemos que en unos meses podamos hablar de nuevos éxitos con respecto a la donación de órganos”, finalizó.