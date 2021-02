Dirigentes locales participaron del encuentro del PRO junto a Bullrich

La presidente del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, encabezó en Santa Fe, el primer encuentro partidario de este 2021, en donde estuvieron presentes Raúl “Lalo” Bonino, Marta Pascual, Mauricio Basso, Carina Visintini y Hugo Menossi. “Queremos que esta Santa Fe productiva, de gente que se levanta temprano a trabajar, que crea empresas de familias y que trabaja la tierra, sea la regla de nuestro país. Por eso luchamos y no bajamos los brazos ¡Los felicito por este gran encuentro del PRO Provincial!”, manifestó Bullrich. “Están del lado de los delincuentes y no les preocupan las víctimas, mandaron a trabajar a la gente y se vacunaron los jerarcas. Se creen dueños del estado”, afirmó la ex ministra de Seguridad. Y agregó: “Tuvimos errores, pero no esos horrores, liberar presos, atacar la propiedad privada, adueñarse del Estado. Con el cuchillo entre los dientes a defender la libertad”, afirmó enfáticamente Bullrich, ante los dirigentes presentes en la capital provincial. A su vez, la dirigente del PRO, advirtió: “Defender Santa Fe es defender el país productivo, no queremos un país asistencial, queremos un país salarial. No nos van a doblar el brazo, nos vamos a parar de frente. Tenemos que animarnos en cada área”.



CANDIDATURAS SIN CONFIRMAR

“Tuvimos un encuentro PRO con nuestra presidente Patricia Bullrich. El compromiso en este 2021 es pelear por la Argentina que nos merecemos, segura, productiva y con justicia. Vamos a seguir peleando por la libertad. Con Cari Visintini estamos rumbo a 2021 ya, con el desafío de un PRO fuerte y trabajando para que el presidente 2023 sea de nuestro espacio”, dijo el ex candidato a intendente Mauricio Basso. Acerca de sus intenciones de cara a las elecciones de este año, Basso señaló que “no hay nada definido. Asomamos como candidatos ambos, pero seguimos trabajando sin un título”.