Preocupa entre los farmacéuticos el aumento de la automedicación

El abuso de medicamentos es la segunda causa de intoxicación atendida en hospitales, después de la ingesta de alcohol y por encima de la cocaína y otras drogas. El abuso de la publicidad de medicamentos de venta libre a toda hora del día, genera la idea de ser la automedicación algo normal e inocuo. Lejos de ser así, hace algunos años una investigación del Instituto Argentino de Atención Farmacéutica, daba cuenta que la mitad de los argentinos adultos hace un mal uso de los medicamentos, lo que causa la muerte de más de 700 personas y alrededor de 100 mil internaciones hospitalarias al año en el país. Analgésicos, antibióticos, antiácidos, suplementos dietarios y sedantes lideran el ranking de la automedicación en Argentina.

La farmacéutica rafaelina, Sofía Costamagna, explicó que “los medicamentos de venta libre en nuestra ciudad se venden un montón y la verdad que es un tema que a los farmacéuticos nos preocupa bastante, porque lo que ocurre actualmente es que hay una excesiva publicidad en televisión, principalmente en este momento los que más se están vendiendo son los suplementos dietarios para bajar de peso, algunos polvos que se agregan a las comidas, comprimidos que prometen una absorción de los carbohidratos y con eso conllevan a una baja de peso”.

“Nosotros siempre de nuestra parte, lo que recomendamos es consultar al médico, consultar el farmacéutico u al nutricionista, previo a cualquier dieta que uno pueda desarrollar a través del uso de estos suplementos dietarios. La verdad es que se venden un montón al igual que los analgésicos como el ibuprofeno o paracetamol que son de venta libre”, contó.

La farmacéutica hizo referencia a la compra de medicación por parte de la gente, con la idea de prevenir tal o cual patología, sobre todo en estos tiempos en donde desde hace un año el temor por contraer Covid y tener complicaciones fue en aumento: “Esto pasa mucho y más cuando con la pandemia se ha estado diciendo correctamente que el paracetamol era mejor ante cualquier síntoma que se podía tener. Insisto, nosotros siempre recomendamos que consulten y a los pacientes les preguntamos bien para que lo van a usar, les aconsejamos cada cuántas horas hay que tomarlo para que no hagan un exceso del uso, pero la verdad es que se están usando un montón”.

Acera de los elementos de higiene y prevención de Covid como alcohol en gel y barbijos, Sofía Costamagna, manifestó que “en este momento por suerte no hay faltantes de este tipo de productos que estuvieron escaseando durante muchísimos meses, principalmente el alcohol en gel, el alcohol líquido, los aerosoles desinfectantes, son todos productos que no se conseguían al igual que los barbijo y hoy está todo normalizado. Creo que se ha tomado conciencia, también desde el punto de vista del uso de la gente, se han relajado un poco y es importante recalcar que hay que seguir cuidándose”, puntualizó.