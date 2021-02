Perotti le pidió la renuncia al director del Hospital

El gobernador Omar Perotti le solicitó la renuncia al director del Hospital de Reconquista, Fabián Nuzzarello, tras las irregularidades detectadas en el escalonamiento de priorización dentro del operativo de vacunación contra el coronavirus. Concretamente, algunos de los vacunados no pertenecen al grupo de riesgo (personal de salud) que estaba priorizado para ser inoculados, es decir, se trata de un caso de lo que se denomina “vacunación vip”. En la nómina de quienes recibieron la dosis aparecen personas vinculadas a miembros del Consejo Administrativo del efector, los cuales no forman parte de la población objetivo, lo que motivó la reacción del gobierno.



“NO TENGO NADA QUE VER”

“Me pidieron la renuncia por el tema de esta lista, no tengo nada que ver, porque nunca estuve porque estaba de vacaciones. Hay tres responsables, pero bueno, tiran la piedra y esconden la mano”, dijo “Rudi” Nuzzarello.

“Después voy a salir en los medios a aclarar bien -anunció-. Yo presenté la renuncia porque me pidieron del Ministerio (de Salud). Porque el dueño del circo se tiene que hacer cargo de los payasos que hicieron la cagada”, se defendió el ahora exdirector del Hospital. Nuzzarello aseguró que “pensaba irme de otra forma, en otro momento, o bien o haber hecho alguna cagada yo, que verdaderamente que no pueda justificar. Esto para mi es injusto, lo entiendo porque los protocolos ministeriales son así”.



RENUNCIAS Y DENUNCIAS

En este sentido, hay que recordar que el escándalo de la “vacunación vip” le costó el puesto al ahora exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien fue reemplazado en el cargo por Carla Vizzotti. Mientras, en la provincia de Santa Fe el gobernador Perotti y luego algunos miembros de su gabinete, salieron a aclarar públicamente que ni el mandatario santafesino ni ninguno de los miembros de su familia habían sido vacunados contra el coronavirus, versión que luego fue confirmada por el Ministerio de Salud. La reacción surgió luego de una denuncia pública que aseguraba que Perotti y su entorno íntimo ya habían sido inoculados con la Sputnik V. Desde el Ejecutivo santafesino calificaron esta versión como “una operación política”, como “una canallada y una bajeza”, lo que derivó en una denuncia judicial realizada por el propio Perotti.