Cafiero no tiene Covid

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó ayer que el resultado de su test sobre Covid-19 dio negativo, luego de haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero que para cumplir con el protocolo no asistirá al Congreso el 1 de marzo.

"Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso", indicó el funcionario nacional a través de su cuenta de Twitter.

El ministro coordinador se realizó el test luego de que Vizzotti confirmara el pasado viernes que dio positivo en Covid-19, al realizarse la prueba que por disposición oficial deben hacer todos los ministros antes de asistir a la apertura de sesiones del Congreso el próximo lunes.

"Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido", informó la funcionaria nacional el pasado viernes.

De esta manera, el jefe de Gabinete y la ministra de Salud seguirán el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa de manera remota, al igual que otros funcionarios, gobernadores y buena parte de los legisladores.