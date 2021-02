Con un resonante bocinazo, rafaelinos se sumaron a la marcha de la bronca Locales 28 de febrero de 2021 Redacción Por Cientos de personas participaron ayer en Rafaela de la protesta contra el Gobierno nacional convocada desde sectores de la oposición, en especial Juntos por el Cambio.

FOTO MARIO LIOTTA EN LA PLAZA. El banderazo tuvo un importante respaldo en Rafaela. EN LOS AUTOS. La caravana avanza por las calles del centro rafaelino. FOTO PRENSA CORRAL EN SANTA FE. El radical José Corral se sumó a la movilización.

Una importante cantidad de manifestantes participó ayer por la tarde en Rafaela de la protesta contra el Gobierno nacional convocada para rechazar el funcionamiento de un "vacunatorio VIP" en el Ministerio de Salud de la Nación en el que se aplicaron vacunas contra el Covid a funcionarios y amigos del poder sin respetar los criterios definidos en torno a priorizar a quienes forman parte de grupos de riesgo. En realidad hubo un bocinazo que se hizo escuchar a todo volumen y también un banderazo celeste y blanco como soportes para visibilizar el malestar social por la gestión sanitaria y en particular la aplicación de vacunas, que genera sospechas por la falta de transparencia.

Como suele suceder en Rafaela, decenas de personas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo frente a la Municipalidad de Rafaela, incluso algunos coparon las escalinatas del edificio municipal para que el descontento llegue a la estructura del poder local. La alineación política del Municipio con los gobiernos de la Provincia y de la Nación constituye un condimento adicional que eleva al crítica de los manifestantes.

Hubo carteles contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y algunas alusiones a lo que aconteció en territorio santafesino, donde en los últimos días también surgieron sospechas sobre supuestos privilegios a la hora de aplicar la vacuna contra el coronavirus, es decir que también habría personas que se adelantaron en la fila, en palabras del jefe de Estado.

"No alcanza con echar al ministro de Salud Ginés González García. Menos mal que se destapó la olla porque sino todo seguiría sin novedad. Todos lo sabían pero uno solo paga el pato, eso no está bien. Vaya a saber cuántas cuestiones se manejan de la misma manera. Hemos perdido la confianza en el Presidente y en su gobierno que no saben de ética", se quejó un manifestante en la plaza rafaelina. "Ojalá en Santa Fe se cristalice todo lo ligado al proceso de vacunación, es decir que se diga quien se vacunó y quién no, básicamente porque el mismo gobernador estuvo salpicado el fin de semana pasado por este tema sin que se aclare definitivamente qué es lo que pasó", agregó.

El Gobierno provincial y el propio Perotti, al igual que funcionarios de su gabinete como el rafaelino Marcos Corach, habían rechazado el sábado pasado, en forma terminante, que el Gobernador o algunos integrantes de su familia se hayan aplicado la vacuna contra el Covid. Incluso el mandatario provincial ofreció someterse a un estudio para descartar las versiones.



EN SANTA FE

“El escándalo conocido como ‘Vacunatorio Vip’, no hace más que resaltar la mala gestión de la pandemia”, aseguró este sábado José Corral, dirigente radical y referente de Juntos por el Cambio en Santa Fe al participar en la capital provincial de la manifestación que se dio a conocer como #27F y que se desarrolló en diferentes puntos del país.

El excandidato a gobernador repasó que “el listado nefasto de una cuarentena eterna, un año perdido de clases presenciales con récord de escuelas cerradas, y una muy escasa cantidad de vacunas comparado con nuestros propios vecinos -que están avanzando en la vacunación-se corona con el escándalo de los privilegios”.

En declaraciones efectuadas en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno -lugar elegido por los santafesinos para hacer oír su repudio-, José Corral remarcó que cuando los recursos son escasos, y en la pandemia para un adulto mayor la diferencia entre estar o no vacunado es la vida o la muerte, el uso de privilegios para personas que se saltan en la fila es un escándalo y merece la manifestación de toda la ciudadanía y el reclamo de que se aparten de sus cargos aquéllos que fueron beneficiarios de este privilegio, y quienes lo llevaron adelante”.

En esa línea, entendió que el apartamiento Ginés González García del ministerio de Salud “está en esa dirección, pero claramente no es el único que debería dejar la gestión, porque evidentemente hay una cadena de responsabilidades en esta escandalosa discriminación y privilegio para unos pocos”, concluyó.