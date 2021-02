Entusiasmo de Macri Nacionales 28 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El ex presidente Mauricio Macri expresó ayer su adhesión a las protestas contra el Gobierno que se llevaron a cabo en Plaza de Mayo y distintos puntos del país. "Emocionado y contento de ver como una vez más los argentinos se movilizan, demostrando que no van a permitir los abusos y atropellos del Gobierno", escribió en Twitter el referente del PRO.

El ex mandatario manifestó así su adhesión a las movilizaciones que se registraron en distintos puntos del país a partir de una convocatoria de sectores de la oposición.