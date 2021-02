Masiva protesta contra el Gobierno en Plaza de Mayo y otros puntos del país Nacionales 28 de febrero de 2021 Redacción Por Convocados por dirigentes de la oposición, miles de manifestantes marcharon en rechazo a las vacunaciones contra el coronavirus fuera de protocolo.

FOTO NA MARCHA MASIVA. La Ciudad de Buenos Aires fue el epicentro del descontento opositor.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Miles de personas marcharon ayer a la Plaza de Mayo y otros puntos del país para protestar contra el Gobierno en el marco de una movilización convocada por la oposición para repudiar el escándalo por el llamado "vacunatorio VIP". La movilización comenzó alrededor de las 17:00, con una caravana de vehículos que exhibieron banderas argentinas y personas a pie que se dirigieron desde el Obelisco hasta las puertas de la Casa Rosada con carteles alusivos a la polémica por las vacunas y mensajes en contra del Gobierno.

Las protestas tuvieron sus réplicas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades bonaerenses como Mar del Plata y Olivos, donde además se registraron incidentes frente a la quinta presidencial entre manifestantes y personas referenciadas en distintos sindicatos, que intentaron montar una suerte de vallado.

También hubo manifestaciones en las ciudades de Mendoza, Córdoba, Rosario y San Miguel de Tucumán, entre otras.

En todos los lugares de concentración hubo dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición, que convocaron a la protesta a través de las redes sociales con los hashtag #27F y #Argentinazo.

El móvil de exteriores de Radio Rivadavia estuvo transmitiendo en directo la multitudinaria manifestación que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, a donde se acercó la mayoría de los dirigentes opositores. Algunas de las personas que se movilizaron mostraron banderas argentinas y carteles con leyendas como "la vacunación vip es un delito" o "el peor gobierno de la historia".

Un grupo de manifestantes colocó imitaciones de bolsas mortuorias con nombre de dirigentes oficialistas frente a la Casa Rosada, hecho que fue repudiado por el presidente Alberto Fernández. Entre los manifestantes se ubicaron dirigentes de la oposición como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; su par de la UCR, Alfredo Cornejo; los diputados Cristian Ritondo y Fernando Iglesias y el senador Martín Lousteau, entre otros.

Bullrich atribuyó la movilización a un "sentimiento de injusticia" por el caso del reparto irregular de vacunas a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo y en reiteradas oportunidades apuntó contra ellos con el epíteto "oligarquía kirchnerista".

"Decidimos salir a la calle para acompañar a las personas mayores, los médicos. Estamos decididos a ir contra la indignación que significa que se lleven las vacunas para la oligarquía kirchnerista", expresó la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, quien ante una consulta de la prensa sobre el Alberto Fernández y el discurso que dará ante el Congreso el 1 de marzo, expresó: "Ojalá pida perdón".

En el mismo sentido se expresó por su parte el senador Lousteau, quien además insistió en el reclamo de que "se abran los registros de todos los vacunados en todas las provincias".

También el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, participó de la movilización que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, quien afirmó que "la gente se moviliza por indignación porque observa que sobra inmoralidad política en el Gobierno".

Entre los participantes de la marcha también estuvieron los referentes del Partido Libertario José Espert, Luis Rosales y Javier Milei. Además, dieron el presente la ex diputada nacional Cynthia Hotton, activa militante contra el peronismo, y el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy junto al dirigente Yamil Santoro, en representación del partido Republicanos Unidos.

La protesta se desarrolló dos días antes de que el Presidente concurra al Congreso de la Nación para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias con un discurso ante la Asamblea Legislativa.

Como respuesta a las protestas, el PJ, la CGT y agrupaciones que forman parte del Frente de Todos tenían previsto realizar una movilización el lunes al Congreso para mostrar su apoyo al Gobierno, pero finalmente se suspendió a pedido de Fernández, quien hizo hincapié en la continuidad de la pandemia y la inconveniencia de realizar movilizaciones masivas en ese contexto.