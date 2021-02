Ultimos ajustes en el Parque Deportes 27 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El plantel de Ben Hur tendrá este sábado su último entrenamiento en el estadio "Néstor Zenklusen", en el cual el técnico Carlos Trullet decidirá los convocados para viajar el domingo hacia San Francisco para afrontar ante Racing de Córdoba el trascendental compromiso por un ascenso al Federal A.

Respecto del once titular, resta evaluar si retorna al equipo Gustavo Mathier que por prevención no estuvo en cancha el lunes frente a Atlético Paraná. De estar al cien por ciento ingresaría por Luis Ybáñez, que fue su reemplazante. El resto del equipo no presentaría modificaciones, por lo que formación sería con: Matías Astrada; Gustavo Mathier o Luis Ybáñez, Miguel Yuste, Martín Zbrun y Martín Alemandi; Nicolás Besaccia; Joaquín Castellano, Leandro Sola y Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa y Diego Nuñez.

Cabe destacar que para enfrentar a un rival que ganó todos sus encuentros, el Lobo llega sin haber recibido goles en los últimos tres cotejos y anotando 7 goles en los dos encuentros recientes.

Recordemos que el reglamento estipula que en caso de empate al cabo de los noventa minutos, la definición será a través de penales.